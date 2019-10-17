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Рычит и слизывает грязь из луж: как Роберт Паттинсон входит в роль в фильме "Маяк" (Видео)

Рычит и слизывает грязь из луж: как Роберт Паттинсон входит в роль в фильме "Маяк" (Видео)
18:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Ради роли Роберт Паттинсон готов был сходить с ума по-настоящему.

В грядущем фильме ужасов "Маяк" персонаж четырехкратного номинанта на "Оскар" Уиллема Дефо окажется на небольшом острове с молодым коллегой, которого играет Роберт Паттинсон. И в недавнем интервью онлайн-изданию MR PORTER Дефо поделился, каково было работать с будущим Бэтменом.

Первым делом он признался, что методы работы британской звезды сбили его с толку, ведь Паттинсон "сильно себя избил", а также сжимал пальцами горло для погружения в роль. На взгляд актера, это указывает на то, что Роберт не силен в актерской игре, а потому для правдоподобности на экране вынужден испытать в жизни ощущения, которые ему предстоит изобразить. 

"Мне это казалось дурацким, но я не пытаюсь его судить", - поделился Дефо.

Сам Паттинсон ранее рассказал изданию Esquire, что, готовясь к роли, "рычит и слизывает грязь из луж". Он объяснил, что когда ты играешь сумасшедшего, "примерно за час до сцены" лучше начать злиться, так как это создаст подходящую атмосферу в кадре.

 
 
 
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“A CABIN-FEVER TALE THAT CUTS TO THE BONE.”Willem Dafoe and Robert Pattinson star in #TheLighthouse, opening Select Cities 10/18, Nationwide 10/25.

Публикация от The Lighthouse (@lighthousemovie)

Роберт Паттинсон может получить "Оскар" за фильм "Маяк"

Остается надеяться, что Киноакадемия оценит усилия актера по достоинству, ведь за игру в "Маяке" Паттинсона собираются выдвинуть на премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". 

Фильм расскажет историю смотрителя маяка Томаса Уэйка (Дефо) и его помощника Ифраима Уинслоу (Паттинсон), которые окажутся изолированными от внешнего мира на небольшом острове. Премьера ленты в Украине состоится 24 января 2020 года.

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Кино, Фильм, Оскар, Роберт Паттинсон, Хоррор, Трейлер, Премия Оскар, Маяк, Уиллем Дефо, The Lighthouse.
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