Джим Парсонс разработает сериал о геях

Новости культуры:Партнером Парсонса по разработке этого проекта выступит сценарист и продюсер Грег Барланти. Сериал получил название Equal ("Равные").

Джим Парсонс в тандеме с Грегом Барланти снимут хронику об истории сексуальных меньшинств.

Как передает The Hollywood Reporter, актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в ситкоме "Теория большого взрыва", примет участие в создании документального сериала для HBO Max, который будет посвящен поворотным моментам и знаковым персонам в истории ЛГБТ-движения в США.

Проект будет состоять их четырех частей. Каждый из эпизодов продолжительностью около часа расскажет о тех событиях в истории сексуальных меньшинств, которые по каким-то причинам не получили должной огласки. Сериал будет отличаться высококлассными историческими реконструкциями, а также демонстрацией недоступных ранее видеоматериалов.

Кроме того, в фильме появится ряд пионеров ЛГБТК+, в числе которых Гарри Хэй, "Дочери Билитис", Кристин Йоргенсен и Байард Растин. Четвертый эпизод будет полностью посвящен Стоунволлским бунтам, а также первому в истории прайд-параду.

В июне мы отметили пятидесятую годовщину Стоунволлских бунтов, которые положили начало новой эпохе в истории сексуальных меньшинств. Пусть общая канва этих событий известна, но о многом нам еще предстоит узнать – это удивительные истории патриотов, людей искусства и мыслителей, которые внесли свой вклад в развитие ЛГБТК+. Настало время поделиться этими историями, – заявила Дженнифер О’Коннелл, ответственная в HBO Max за документальные проекты.

Выбор Парсонса и Барланти в качестве главных авторов нового проекта неслучаен, поскольку оба открыто признают свою принадлежность к ЛГБТ. О дате выхода "Равных" пока не сообщается.