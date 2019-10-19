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Суббота, 19.10.2019

В сети появился трейлер фильма "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером (Видео)

Сервис Netflix представил трейлер фильма Ноя Баумбаха "Брачная история". В главных ролях снимались Скарлетт Йоханссон, а также Адам Драйвер, появившийся недавно в трейлере фильма "Отчет о пытках". Картина расскажет о разводе пары, которая когда‑то была счастлива. Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, на Netflix "Брачная история" выйдет 6 декабря.
112.ua
Фото: Instagram
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Скарлетт Йоханссон, Видео, Трейлер, Адам Драйвер, Брачная история.
14:07 Сегодня Телеграф
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