В сети появился трейлер фильма "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером (Видео)

Сервис Netflix представил трейлер фильма Ноя Баумбаха "Брачная история". В главных ролях снимались Скарлетт Йоханссон, а также Адам Драйвер, появившийся недавно в трейлере фильма "Отчет о пытках". Картина расскажет о разводе пары, которая когда‑то была счастлива. Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, на Netflix "Брачная история" выйдет 6 декабря.