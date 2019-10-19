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Актрисы "Друзей" повторили знаменитую сцену сериала (Видео)

Актрисы "Друзей" повторили знаменитую сцену сериала (Видео)
17:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из "Друзей".

Популярные актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон вспомнили один из эпизодов ситкома "Друзья" и попытались повторить совместную сцену. Добавим, Риз появлялась в сериале в роли младшей сестры Рэйчел Грин.

Короткое видео опубликовала Риз Уизерспун на своей странице в Инстаграме. В этом году исполнилось 25 лет с момента выхода сериала, с того времени он стал популярным для многих людей и до сих пор не теряет своей актуальности.

Так, актрисы Риз и Дженнифер сыграли главные роли в сериале "Утреннее шоу", в котором говорится о закадровой жизни звезд утреннего телеэфира. На площадке знаменитости решили вспомнить эпизод из сериала "Друзья" и повторить его. Ролик Уизерспун дополнила хэштегом #theGreenSisters.

 
 
 
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One of the best parts of working with Jen is reliving my favorite lines from #FRIENDS! #theGreenSisters

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

"Одним из самых больших плюсов работы с Джен является возможность пережить мои любимые моменты из "Друзей", – добавила Риз в подписи.

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Новый стриминговый сервис Apple TV + уже совсем скоро, осенью 2019 года, покажет сериал "Утреннее шоу". В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмен, Бел Паули, Гугу Мбата-Роу, Джек Девенпорт и Янина Гаванкар.

Известно, что компания Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом, которые будут транслироваться исключительно на Apple TV Plus. Кроме того, о съемках "Утреннего шоу" впервые стало известно еще в июле 2017 года.

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Все по теме:

Риз Уизерспун, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Звезды, Друзья.
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