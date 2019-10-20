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"Звездные войны": Дэйзи Ридли рассказала о неожиданном повороте в отношениях Рей и Кайло Рена (Видео)

"Звездные войны": Дэйзи Ридли рассказала о неожиданном повороте в отношениях Рей и Кайло Рена (Видео)
12:58 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: www.popcornnews.ru

Новости культуры:По словам актрисы, история Кайло Рена и Рей может окончиться весьма неожиданно для некоторых зрителей.

Независимо от того, являетесь вы обычным поклонником или же ярым фанатом "Звездных войн", в соцсетях вам наверняка доводилось видеть обсуждения, посты или сториз под общим заголовком "Рейло". В этом причудливом слове зашифрованы имена двух персонажей - Кайло Рена, которого исполняет Адам Драйвер, и Рей, которую играет Дэйзи Ридли. Уже давно многие любители "Звездных войн" страстно желают, чтобы романтические отношения этой пары стали официальным каноном, и сейчас появились хорошие новости на этот счет. Дэйзи Ридли лично подтвердила, что в "Звездных войнах: Скайуокер. Восход" между двумя персонажами действительно намечается любовная интрига.

"Джей Джей [Абрамс] в самом деле занимается этим. Это очень непростое дело. Люди говорят о токсичных отношениях или что под этим имеется в виду. Но это не шутка. Думаю, в фильмах этот аспект истории подается очень здорово, ведь это не что-то поверхностное. Люди предлагают множество теорий, но меня это все не волнует. Впрочем, слушать разные варианты забавно. Поскольку я знаю, чем приблизительно закончится вся эта история, будет тем более интересно, как именно люди отреагируют [на развязку фильма]. Я в курсе ажиотажа вокруг "Рейло". Кто-то относится к этому очень страстно, а кто-то нет", - сказала Ридли.

Исходя из этих комментариев, отношения Рей с Кайло Реном не обещают быть очень уж радужными. С другой стороны, стало ясно, что в заключительной части новейшей кинотрилогии фанаты-таки получат ответы на все свои вопросы касательно "Рейло".

 
 
 
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Don't let anyone spoil this... In 5 days, be the first to see @starwars: #TheLastJedi.

Публикация от Star Wars Movies (@starwarsmovies)

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В широкий прокат "Звездные войны: Скайуокер. Восход" выйдет 19 декабря нынешнего года.

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Отношения, Звездные войны, Видео, Звездные войны. Скайуокер. Восход, Рейло.
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