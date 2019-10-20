СМИ: В Китае отложили премьеру фильма "Однажды в Голливуде" (Видео)

Новости культуры:Сцена из "Однажды... в Голливуде" не понравилась дочери Брюса Ли.

Китайскую премьеру нового фильма Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде", которая должна была состояться 25 октября, отложили. Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, это связано с жалобой дочери Брюса Ли, которой не понравился образ ее отца, созданный в картине.

В фильме есть сцена, в которой смешно хвастливый молодой Ли бросает вызов герою Брэда Питта и тот с легкостью его побеждает. Источники издания утверждают, что картина выйдет в прокат в Китае, "после того, как Квентин внесет несколько правок".

Напомним, что "Однажды… в Голливуде" вышел в украинский прокат в августе.

Ранее сообщалось о том, что американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал, что ему пришлось вырезать некоторые сцены из фильма "Однажды в Голливуде", но он может выпустить расширенную версию кинокартины.