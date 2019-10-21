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Международный Босфорский кинофестиваль демонстрируют украинский фильм "Домой"

Международный Босфорский кинофестиваль демонстрируют украинский фильм "Домой"
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости культуры:Премьера фильма состоялась в мае на 72-м Каннском международном кинофестивале. В прокат фильм выйдет 7 ноября.

Украинский фильм "Домой" (Evge), который в лонг-листе премии "Оскар", демонстрируют на 7-м Международном Босфорском кинофестивале в Стамбуле (Турция).

"Мы сегодня вместе прошли с крымским татарином Мустафой ту дорогу домой.

Дорогу в оккупированный Россией Крым. С тяжелой миссией - похоронить родного сына, который погиб, защищая Украину в нынешней войне", - поделились впечатлениями от просмотра представители Генконсульства Украины в Стамбуле, которые посетили показ в субботу.

Режиссер фильма Нариман Алиев принял участие в презентации фильма и ответил на вопросы зрителей.

Еще один показ фильма "Домой" состоится сегодня в 19.30 в кинотеатре "Kadıköy".

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Полнометражная лента "Домой" (Evge/Homeward) - это фильм, который рассказывает о крымском татарине Мустафе (его роль исполняет Ахтем Саибтаблаев), старший сын которого был убит на войне на востоке Украины. Мужчина с младшим сыном отправляется в аннексированный Крым, чтобы похоронить старшего сына. 

Также в программе фестиваля 24 октября состоится показ еще одного фильма о событиях в Украине. Короткометражного фильма "Анна", который рассказывает о матери-одиночке, которая работает на мясоперерабатывающем комбинате и с 16-летней дочерью живет на востоке Украины, где идет война. Фильм "Анна" был создан совместно кинематографистами Украины, Израиля и Великобритании.

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