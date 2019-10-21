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Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме

Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме

Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме
16:35 Сегодня Телеграф

Новости культуры:В субботу, 19 октября, стартовал Римский кинофестиваль, который продлится до 27 октября.

Начался фестиваль с церемонии награждения Билла Мюррея. Актеру вручили специальную награду за достижения в кинематографе.

В день награждения с Мюрреем случился небольшой конфуз: актер проспал запланированную пресс-конференцию, которая была назначена ранее.

Награду Биллу вручал актер и режиссер Уэс Андерсон, с которым Мюррей вместе работал над многими фильмами. Андерсон во время вручения поделился одним из своих первых воспоминаний о комике.

Их "отношения" начинаются с фильма тогда еще студента-второкурсника Андерсона "Рашмор", на который Мюррей согласился исключительно на основе сценария.

"У меня была первая возможность на самом деле снять сцену с Биллом Мюрреем всего через несколько дней после нашей встречи", - рассказал Андерсон о съемке фильма, который он снимал в стенах своей школы.

"В какой-то момент во время короткого перерыва ко мне пришла группа моих старых одноклассников, и, когда я приветствовал их, появился Билл. Я действительно его не знал. Я сказал: Ты хочешь встретиться с моими друзьями? Он сказал: "Хорошо, а ты хочешь встретиться с моими?" - сказал Андерсон. "Он двинулся назад к изгороди, из-за которой вышел, и за ним вышла группа из 10-12 человек, одетых в деловые костюмы. Это были продавцы из автосалона "Ягуар " за углом, где Билл шел между дублями. Каким-то образом он прошел тест-драйв, и вернулся со всей командой продаж".

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Также поздравить Билла пришла и его коллега Фрэнсис МакДорманд, с которой они вместе работали в мини-сериале "Оливия Киттеридж".

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Кинофестиваль, Кино, Билл Мюррэй, Актер, Награда.
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