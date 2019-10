Звезды сериала "Аббатства Даунтон" были поражены успехом

В 2010 году никто и вообразить не мог, что ставший впоследствии легендарным сериал "Аббатство Даунтон" не только полюбится миллионам зрителей, но и выльется в полнометражный фильм. И, как ни странно, таким успехом шоу были удивлены в первую очередь актеры, сыгравшие в нем главные роли.

Элизабет Макговерн, воплотившая образ Коры Кроули, в интервью CinemaBlend откровенно поделилась, что все еще по-настоящему ошеломлена популярностью сериала. Кассовые сборы фильма актриса также сочла впечатляющими, особенно с учетом того, что конкуренцию ему в прокате составляли "Рэмбо: Последняя кровь" и "К звездам".

С момента премьеры в зарубежных кинотеатрах интерес к полнометражной ленте "Аббатство Даунтон" только нарастал, и в результате картина собрала более 150 миллионов долларов при бюджете в 17 миллионов.

#DowntonAbbeyFilm is certified fresh on @RottenTomatoes at 84%! See the movie we’ve been waiting for, NOW PLAYING only in theaters! pic.twitter.com/ckyIVYfeoJ

— Focus Features (@FocusFeatures) September 20, 2019