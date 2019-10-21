Звезды сериала "Аббатства Даунтон" были поражены успехом

Новости культуры:Разделить восторг критиков и уже увидевших картину зрителей можно будет с 21 ноября, когда фильм "Аббатство Даунтон" стартует в кинотеатрах.

В 2010 году никто и вообразить не мог, что ставший впоследствии легендарным сериал "Аббатство Даунтон" не только полюбится миллионам зрителей, но и выльется в полнометражный фильм. И, как ни странно, таким успехом шоу были удивлены в первую очередь актеры, сыгравшие в нем главные роли.

Элизабет Макговерн, воплотившая образ Коры Кроули, в интервью CinemaBlend откровенно поделилась, что все еще по-настоящему ошеломлена популярностью сериала. Кассовые сборы фильма актриса также сочла впечатляющими, особенно с учетом того, что конкуренцию ему в прокате составляли "Рэмбо: Последняя кровь" и "К звездам".

С момента премьеры в зарубежных кинотеатрах интерес к полнометражной ленте "Аббатство Даунтон" только нарастал, и в результате картина собрала более 150 миллионов долларов при бюджете в 17 миллионов.

#DowntonAbbeyFilm is certified fresh on @RottenTomatoes at 84%! See the movie we’ve been waiting for, NOW PLAYING only in theaters! pic.twitter.com/ckyIVYfeoJ — Focus Features (@FocusFeatures) September 20, 2019

Реакцией на успех любимого детища поделился и Аллен Лич, который прошел путь от приглашенной для участия в трех эпизодах звезды до героя, имеющего огромное значение в жизни семьи Кроули. Говоря о первых эмоциях после просмотра фильма, Лич отметил, что это было нечто, чего он до сих пор не может понять. Актер заявил, что если бы кто-то в первый день его работы над неизвестным британским сериалом рассказал, во что это выльется, он засмеялся бы этому человеку в лицо.

Влияние "Аббатства Даунтон" со временем только растет, а потому пока невозможно предсказать, куда повернет эта франшиза. Но важно отметить, что такой успех не должен быть неожиданностью, если учесть, какую грандиозную работу проделали актеры. Именно благодаря их усилиям, которые позволили воплотить в жизнь историю о Даунтоне, фанаты мечтают увидеть продолжение этой истории.