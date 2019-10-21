Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
Гладковского выпустили из СИЗО
Гладковского выпустили из СИЗО
Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме

Как бы выглядели актеры легендарных фильмов с оригинальных кастингов (Фото)

Смотрите фото (11)
Как бы выглядели актеры легендарных фильмов с оригинальных кастингов (Фото)
16:52 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости культуры:мы попытались представить, как будут выглядеть наши любимые фильмы, если главный герой будет сыгран другим актером или актрисой.

  • 1

    Эмма Уотсон в роли Золушки.

    У Эммы Уотсон было достаточно замечательных персонажей в ее карьере. Золушка могла бы стать частью ее портфолио вместе с Белль из Красавицы и Чудовища и Гермионой Грейнджер из Гарри Поттера. Хотя Лили Джеймс в конечном итоге получила эту роль, Уотсон был в числе основных кандидатов, но отказалась от работы, потому что Золушка "недостаточно резонировала с ней".

  • 2

    Энн Хэтэуэй в роли Алисы в стране чудес.

    Хотя Энн Хэтэуэй на самом деле снималась в фильме Тима Бертона "Алиса в стране чудес" в роли Белой королевы, она изначально не претендовала на роль. Энн была предложена возможность играть саму Алису, но она отказалась.

  • 3

    Леонардо Ди Каприо в роли Макса из Фокус-Покуса.

    В 90-х годах Ди Каприо только начинал свою карьеру. Роль Макса в фэнтезийном фильме Диснея "Фокус-покус" могла бы стать для него большим успехом, но он предпочел пойти на адаптированную драму "Что гложет Гилберта Грейпа", несмотря на гораздо большую финансовую награду, которую предлагал Дисней.

  • 4

    Хью Джекман в роли капитана Джека Воробья.

    Автор оригинального сценария Стюарт Битти признался, что создавал персонажа капитана Воробья с мыслью о Хью Джекмане (отсюда и ДЖЕК в фильме "Капитан Джек Воробей"). Однако в 2003 году звезда "Людей Икс" была недостаточно известна своими ролями, поэтому команда Диснея выбрала Деппа. Выбор оказался удачным: благодаря Джонни Деппу фильм, который должен был быть только одним фильмом, стал франшизой.

  • 5

    Иэн МакКеллен в роли профессора Дамблдора.

    Иэн МакКеллен был приглашен на роль профессора Дамблдора после того, как Ричард Харрис, который первоначально сыграл директора школы Хогвартса в первых двух фильмах франшизы "Гарри Поттер", скончался в 2002 году. Однако Маккеллен отклонил предложение, заявив, что Харрис никогда не ценил его как актера.

  • 6

    Джон Траволта в роли Форреста Гампа.

    Роль, которая сделала Тома Хэнкса главной звездой, была первоначально предложена Джону Траволте, который тогда был на пике своей популярности. Траволта отказался от роли, хотя и появился в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино . Примечательно, что после этого фильма карьера Траволты начала падать, тогда как Хэнкс получил свой второй Оскар как лучший актер за эту роль.

  • 7

    Мэтт Дэймон как Аватар.

    В недавнем интервью Мэтт Дэймон удивил своих поклонников шокирующим откровением: Джеймс Кэмерон, создатель Аватара, хотел, чтобы он снялся в его фантастическом блокбастере. Режиссер не только предложил ему роль, он также предложил 10% прибыли фильма, которая, по данным кассовых сборов, теперь оценивается в 280 миллионов долларов. В конце концов, неизвестный Сэм Уортингтон получил эту роль, и Деймон сожалеет только о том, что упустил возможность поработать с Джеймсом Кэмероном.

  • 8

    Уилл Смит как Нео.

    В это трудно поверить, но Уилл Смит мог бы отражать тысячи пуль и пролетать над Матрицей. Тем не менее, он отказался от роли, чтобы принять участие в фильме "Дикий Дикий Вест", и позже признался, что это было правильное решение. Тогда он не мог оценить концепцию Матрицы и был абсолютно уверен, что он все испортит.

  • 9

    Мел Гибсон в роли Максимуса.

    Роль гладиатора Рассела Кроу Максимуса принесла ему его первый (и все же единственный) Оскар. Тем не менее, он был близок к тому, чтобы упустить шанс, потому что роль была первоначально предложена Мелу Гибсону. Гибсон отклонил предложение, так как он чувствовал, что он не был в подходящем возрасте для роли.

  • 10

    Аль Пачино в роли Эдварда Льюиса в "Красотке".

    До того, как Ричард Гир очаровал весь мир Эдвардом Льюисом, роль Аль Пачино рассматривалась как главная. Итальянский актер прочитал сценарий и даже сделал окончательное чтение с Джулией Робертс, но в итоге отказался принять участие.

Известные и красивые мужчины: самые симпатичные актеры Украины (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Актеры, Голливудские фильмы, Голливудские актеры, Оригинальный кастинги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
03 В США создали универсальный электродвигатель
04 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
05 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Кличко vs Богдан: суд Киева открыл дело
Кличко vs Богдан: суд Киева открыл дело
Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO
Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь