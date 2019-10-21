Как бы выглядели актеры легендарных фильмов с оригинальных кастингов (Фото)

1 Эмма Уотсон в роли Золушки. У Эммы Уотсон было достаточно замечательных персонажей в ее карьере. Золушка могла бы стать частью ее портфолио вместе с Белль из Красавицы и Чудовища и Гермионой Грейнджер из Гарри Поттера. Хотя Лили Джеймс в конечном итоге получила эту роль, Уотсон был в числе основных кандидатов, но отказалась от работы, потому что Золушка "недостаточно резонировала с ней".

2 Энн Хэтэуэй в роли Алисы в стране чудес. Хотя Энн Хэтэуэй на самом деле снималась в фильме Тима Бертона "Алиса в стране чудес" в роли Белой королевы, она изначально не претендовала на роль. Энн была предложена возможность играть саму Алису, но она отказалась.

3 Леонардо Ди Каприо в роли Макса из Фокус-Покуса. В 90-х годах Ди Каприо только начинал свою карьеру. Роль Макса в фэнтезийном фильме Диснея "Фокус-покус" могла бы стать для него большим успехом, но он предпочел пойти на адаптированную драму "Что гложет Гилберта Грейпа", несмотря на гораздо большую финансовую награду, которую предлагал Дисней.

4 Хью Джекман в роли капитана Джека Воробья. Автор оригинального сценария Стюарт Битти признался, что создавал персонажа капитана Воробья с мыслью о Хью Джекмане (отсюда и ДЖЕК в фильме "Капитан Джек Воробей"). Однако в 2003 году звезда "Людей Икс" была недостаточно известна своими ролями, поэтому команда Диснея выбрала Деппа. Выбор оказался удачным: благодаря Джонни Деппу фильм, который должен был быть только одним фильмом, стал франшизой.

5 Иэн МакКеллен в роли профессора Дамблдора. Иэн МакКеллен был приглашен на роль профессора Дамблдора после того, как Ричард Харрис, который первоначально сыграл директора школы Хогвартса в первых двух фильмах франшизы "Гарри Поттер", скончался в 2002 году. Однако Маккеллен отклонил предложение, заявив, что Харрис никогда не ценил его как актера.

6 Джон Траволта в роли Форреста Гампа. Роль, которая сделала Тома Хэнкса главной звездой, была первоначально предложена Джону Траволте, который тогда был на пике своей популярности. Траволта отказался от роли, хотя и появился в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино . Примечательно, что после этого фильма карьера Траволты начала падать, тогда как Хэнкс получил свой второй Оскар как лучший актер за эту роль.

7 Мэтт Дэймон как Аватар. В недавнем интервью Мэтт Дэймон удивил своих поклонников шокирующим откровением: Джеймс Кэмерон, создатель Аватара, хотел, чтобы он снялся в его фантастическом блокбастере. Режиссер не только предложил ему роль, он также предложил 10% прибыли фильма, которая, по данным кассовых сборов, теперь оценивается в 280 миллионов долларов. В конце концов, неизвестный Сэм Уортингтон получил эту роль, и Деймон сожалеет только о том, что упустил возможность поработать с Джеймсом Кэмероном.

8 Уилл Смит как Нео. В это трудно поверить, но Уилл Смит мог бы отражать тысячи пуль и пролетать над Матрицей. Тем не менее, он отказался от роли, чтобы принять участие в фильме "Дикий Дикий Вест", и позже признался, что это было правильное решение. Тогда он не мог оценить концепцию Матрицы и был абсолютно уверен, что он все испортит.

9 Мел Гибсон в роли Максимуса. Роль гладиатора Рассела Кроу Максимуса принесла ему его первый (и все же единственный) Оскар. Тем не менее, он был близок к тому, чтобы упустить шанс, потому что роль была первоначально предложена Мелу Гибсону. Гибсон отклонил предложение, так как он чувствовал, что он не был в подходящем возрасте для роли.