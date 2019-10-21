Очередная киноадаптация от Disney: Роберт Земекис взялся за новый проект

Новости культуры:64-летний американский кинотворец создаст киноадаптацию любимого мультфильма "Пиноккио".

Автор культовых фильмов, среди которых "Назад в будущее", "Форрест Гамп" и другие, занялся киноадаптацией мультфильма от Disney – "Пиноккио". Об этом сообщает издание Variety.

В источнике отмечается, что 64-летний обладатель Оскара сейчас ведет переговоры с компанией, обсуждая различные детали. Первый вопрос, который интересовал Роберта Земекиса – актеры, что сыграют главные роли в новой адаптации. Поэтому сейчас он активно подбирает артистов для любимых персонажей.

Стоит отметить, что перед Земекисом заняться съемками ремейка предлагали Полу Кингу, который работал над мультфильмами о Паддингтоне, однако тот отказался от престижного предложения.

Также добавим, что летом в сети появился первый тизер к полнометражному фильму о Пиноккио, мировая премьера которого запланирована на 25 декабря.