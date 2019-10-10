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Опубликован новый трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar (Видео)

Опубликован новый трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar (Видео)
19:11 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Мультфильм выйдет в украинский прокат 5 марта 2020 года.

Студия Pixar представила новый трейлер анимационного фильма "Вперед" (Onward) от Дэна Скэнлона ("Университет монстров").

Мультфильм рассказывает о мире мифических существ (гномы, единороги, русалки, драконы), до которого добралась цивилизация. Два брата-эльфа решают отправиться в путешествие в поисках настоящей древней магии, которая исчезла из их города.

Главных героев в оригинальной ленте озвучили Том Холланд и Крис Пратт.

В украинский прокат выходит фильм "Захар Беркут"

Анимация выйдет в украинский прокат 5 марта 2020 года.

Напомним, что первый тизер трейлера нового мультфильма был опубликован в мае 2019 года. Кинокомпания Disney совместно со студией Pixar сняли уютный семейный анимационный фильм, главными героями которого стали эльфы и единороги.

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