Опубликован новый трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar (Видео)

Студия Pixar представила новый трейлер анимационного фильма "Вперед" (Onward) от Дэна Скэнлона ("Университет монстров").
Мультфильм рассказывает о мире мифических существ (гномы, единороги, русалки, драконы), до которого добралась цивилизация. Два брата-эльфа решают отправиться в путешествие в поисках настоящей древней магии, которая исчезла из их города.
Главных героев в оригинальной ленте озвучили Том Холланд и Крис Пратт.
Анимация выйдет в украинский прокат 5 марта 2020 года.
Напомним, что первый тизер трейлера нового мультфильма был опубликован в мае 2019 года. Кинокомпания Disney совместно со студией Pixar сняли уютный семейный анимационный фильм, главными героями которого стали эльфы и единороги.