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Джокер Феникса и Бэтмен Паттинсона никогда не встретятся на экране

Джокер Феникса и Бэтмен Паттинсона никогда не встретятся на экране
08:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:Мир кинокомиксов замер в ожидании новых Джокера в исполнении Хоакина Феникса и Бэтмена, сыгранного Робертом Паттинсоном.

Джокера в исполнении Хоакина Феникса в новом "Бэтмене" точно не будет.

На волне успеха "Джокера" Тодда Филлипса возникли предположения, что Хоакин Феникс может вернуться к роли харизматичного злодея в грядущем фильме DC "Бэтмен", постановкой которого занимается Мэтт Ривз. Сейчас же стало известно, что такой вариант всецело исключен – об этом поведал актер Роберт Паттинсон, который в новом фильме о Бэтмене исполнит заглавную роль.

Это совершенно разные миры, – сказал Паттинсон в интервью Yahoo.

Несмотря на то, что Паттинсон уже вовсю готовится к роли Темного рыцаря, успев даже впервые примерить бэт-костюм, актер признался, что он еще не посмотрел "Джокера":

Возможно, я посмотрю его сегодня же вечером! Хоакин просто лучший – он великолепен во всех своих ролях.

Появление Паттинсона в роли молодого Брюса Уэйна обозначит новый виток в истории кинематографических воплощений Бэтмена. Паттинсон унаследует эту роль от Бена Аффлека, который до этого сыграл Темного рыцаря в двух фильмах DC, а также эпизодично появился в третьем. Среди других актеров, сыгравших Бэтмена в кино, значатся такие звезды, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл.

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В новом фильме Темному рыцарю предстоит столкнуться сразу с несколькими врагами. Недавно стало известно, что Пол Дано был утвержден на роль Эдварда Нэштона/Загадочника, а Зои Кравиц предстоит исполнить Селину Кайл/Женщину-кошку.

Съемки "Бэтмена" начнутся в январе на территории Великобритании. Ожидается, что в широкий прокат фильм выйдет 25 июня 2021 года.

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Фильмы, Кино, Актеры, Бэтмен Паттинсон, Джокер Феникс.
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