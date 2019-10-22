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В Сети появился финальный трейлер фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера"

В Сети появился финальный трейлер фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера"
10:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:На официальном ютуб-канале опубликовали финальный тизер, который постепенно покоряет сеть.

Представители киностудии Disney продолжают подогревать интерес киноманов к долгожданному фильму "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" 9 (Star Wars: The Rise of Skywalker). 

Известно, что фильм завершит трилогию киновселенной и раскроет историю семьи Скайуокера. Так, актер Марк Хэмилл в очередной раз сыграет роль Люка.

Именно поэтому фильм приковал внимание миллионов киноманов, которые ожидают выхода нового эпизода "Звездных войн". Сейчас в сети опубликовали финальный трейлер и постер, которые меньше, чем за сутки, собрали тысячи лайков. 

Отметим, что в середине августа 2019 года в калифорнийском городе Анахайм состоялся фестиваль D23 Expo, где представители The Walt Disney Company демонстрировали свои новинки. Тогда авторы фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" показали первый постер к фильму. На снимке видны главные герои и Император Палпатин, который должен был погибнуть еще в 6 эпизоде саги.

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Вслед за постером появился официальный трейлер под названием "История поколения подходит к концу". Символично в первой части ролика режиссер Джей Джей Абрамс показал кадры из предыдущих частей "Звездных войн".

Кроме этого, в трейлере были и новые промо-кадры, в частности, фрагменты битвы Рэй и Кайло Рена. Тизер завершился тем, что главная героиня предстает перед зрителями в образе "последователя Темной стороны": в руках Рэй держит особый световой меч красного цвета.

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Финал, Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Звездные войны: Восхождение Скайуокера.
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