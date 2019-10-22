Рейтинг "Звездных войн" превзошли "Мстителей: Финал": трейлер (Видео)

Заключительная часть трилогии "Звездные войны: Скайуокер. Восход" выйдет в украинский кинопрокат 19 декабря 2019 года.
В США спрос на легендарную космическую сагу Джорджа Лукаса настолько велик, что фильм продал на 45% больше билетов в первый час, чем "Мстители: Финал" в начале этого года.
Трейлер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" был выпущен вчера поздно вечером. Фильм покажет нам последнюю битву нового поколения джедаев с темной стороной Силы.
Ранее в этом месяце Кэтлин Кэннеди из Lucasfilm объявила, что студия отказывается выпускать параллельно два фильма "Star Wars" в год.
"Мы попытались понять, сможем ли мы снимать два фильма в год, и обнаружили: "Хм, не получится", - сказал Кеннеди, добавив: "Поэтому мы немного отступили".