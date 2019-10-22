Украинские фильмы "Штангист" и "Mia Donna" покажут на фестивале в Швеции

Новости культуры:Кинофестиваль Wiz-Art представит две программы украинских фильмов на 38-м Международном фестивале короткометражных фильмов в Упсале, Швеция.

"Программы под названиями "УКРАЇНА ЗАЛИШАЙСЯ ДИВНОЮ” и “УКРАЇНА ЗАЛИШАЙСЯ СПРАВЖНЬОЮ" зрители смогут увидеть 24, 26 и 27 октября в кинотеатрах FYRIS и GRAND", - говорится в сообщении.

По словам куратора программ, программного директора Wiz-Art’у Ольги Райтер, представленные программы обращают внимание на противоречивые эмоции, которые переживает почти каждый украинец или украинка: "Первая - наслаждение от того, чем Украина является сегодня, особенно в вызовах исторических моментов. Вторая - раздражение от алогичной, впрочем по-своему привлекательной, странности и хаотичности".

Программа UKRAINE STAY REAL построена как хронология событий и мотивов. Она начинается с переломного момента современной истории Украины - Революции Достоинства - и завершается техновечеринкой пять лет спустя. UKRAINE STAY WEIRD - это путешествие в подсознательное, травмы отдельных людей, которые влияют на наше общество. Вместе эти программы формируют субъективное, однако громкое мнение.

Программа UKRAINE STAY REAL представляет фильмы: "Лицо", Никон Романченко, 2014; "Диорама", Татьяна Корнеева, Зоя Лактионова, 2018; "В радости, и только в радости", Марина Рощина, 2018 (созданный при поддержке Госкино); "Документируя Cxemу", Yarema&Himey, 2019; "Любовь", Никита Лыськов, 2019 (созданный при поддержке Госкино).

В программе UKRAINE STAY WEIRD: "Штангист", Дмитрий Сухолиткий-Собчук, 2018 (созданный при поддержке Госкино); "Девочка, мальчик и секрет", Оксана Казьмина, 2019; "Sensiz | Без тебя ", Нариман Алиев, 2015; "Ленинопад", Светлана Шимко, 2017; "Mia Donna", Павел Остриков, 2018.