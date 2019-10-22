Скачать
Вторник, 22.10.2019
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять до тех пор, пока не поможет
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять, пока не поможет
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено

Украинские фильмы "Штангист" и "Mia Donna" покажут на фестивале в Швеции

Украинские фильмы "Штангист" и "Mia Donna" покажут на фестивале в Швеции
18:07 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Кинофестиваль Wiz-Art представит две программы украинских фильмов на 38-м Международном фестивале короткометражных фильмов в Упсале, Швеция.

"Программы под названиями "УКРАЇНА ЗАЛИШАЙСЯ ДИВНОЮ” и “УКРАЇНА ЗАЛИШАЙСЯ СПРАВЖНЬОЮ" зрители смогут увидеть 24, 26 и 27 октября в кинотеатрах FYRIS и GRAND", - говорится в сообщении.

По словам куратора программ, программного директора Wiz-Art’у Ольги Райтер, представленные программы обращают внимание на противоречивые эмоции, которые переживает почти каждый украинец или украинка: "Первая - наслаждение от того, чем Украина является сегодня, особенно в вызовах исторических моментов. Вторая - раздражение от алогичной, впрочем по-своему привлекательной, странности и хаотичности".

Программа UKRAINE STAY REAL построена как хронология событий и мотивов. Она начинается с переломного момента современной истории Украины - Революции Достоинства - и завершается техновечеринкой пять лет спустя. UKRAINE STAY WEIRD - это путешествие в подсознательное, травмы отдельных людей, которые влияют на наше общество. Вместе эти программы формируют субъективное, однако громкое мнение.

Украинский фильм претендует на премию Европейской киноакадемии

Программа UKRAINE STAY REAL представляет фильмы: "Лицо", Никон Романченко, 2014; "Диорама", Татьяна Корнеева, Зоя Лактионова, 2018; "В радости, и только в радости", Марина Рощина, 2018 (созданный при поддержке Госкино); "Документируя Cxemу", Yarema&Himey, 2019; "Любовь", Никита Лыськов, 2019 (созданный при поддержке Госкино).

В программе UKRAINE STAY WEIRD: "Штангист", Дмитрий Сухолиткий-Собчук, 2018 (созданный при поддержке Госкино); "Девочка, мальчик и секрет", Оксана Казьмина, 2019; "Sensiz | Без тебя ", Нариман Алиев, 2015; "Ленинопад", Светлана Шимко, 2017; "Mia Donna", Павел Остриков, 2018.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кинофестиваль, Кино, Фильм, Украинское кино, Штангист, Mia Donna.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех
04 Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020
05 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Гончарук допустил, что иностранцы таки смогут покупать землю в Украине
Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю
Сивохо с нардепами отправились в &quot;серую зону&quot;
Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь