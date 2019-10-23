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"Леди и Бродяга": по сети "гуляет" та самая легендарная сцена (Видео)

"Леди и Бродяга": по сети "гуляет" та самая легендарная сцена (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Появился отрывок знаменитой сцены со спагетти из ремейка мультфильма "Леди и Бродяга".

Ранее студия Disney представила первый трейлер киноадаптации классического мультфильма "Леди и Бродяга" 1955 года, а сейчас в сети появился отрывок из фильма, в котором показана знаменитая сцена со спагетти. Ролик опубликовало издание justjared.

Персонажей в новом фильме озвучивали Леди (Тесса Томпсон), Бродяга (Джастин Теру), Трасти (Сэм Эллиотт), Джок (Эшли Дженсен), Пэгг (Жанель Монэ) и Бул (Бенедикт Вонг).

Режиссером ремейка выступит Чарли Бин, а сам фильм должен выйти 12 ноября на новом стриминговом сервисе Disney, который запустится в этом году.

Напомним, история рассказывает о бездомном псе по кличке Бродяга, который знакомится с ухоженной собачкой Леди из обеспеченной семьи. Вместе они отправятся на поиски приключений.

 "Леди и Бродяга": кто озвучит героев киноадаптации мультфильма

В новом ролике Бродяга приглашает Леди на свидание в ресторан Тони, где их угощают спагетти с фрикадельки. Один из самых знаковых моментов в анимационном фильме - это когда две собаки едят одну и ту же спагеттину. Но в отрывке этого не показали.

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Кино, Дисней, Мультфильм, Киноадаптация, Леди и бродяга.
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