"Пусть идет снег": в сети появился трейлер романтической комедии (Видео)

В картине снимались Кирнан Шипка, Джейкоб Баталон, Шамеик Мур и Джоан Кьюсак. Действие ленты разворачивается в канун Рождества в маленьком американском городке. Все происходит во время снежной бури, которая повлияет на судьбы героев. В центре сюжета оказывается группа старшеклассников, которым перед праздником предстоит найти дружбу и любовь, а также пережить некоторые волнительные моменты. Премьера фильма "Пусть идет снег" намечена на 8 ноября.