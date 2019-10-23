Хэллоуин 2019: подборка сериалов, от которых мурашки по телу (Видео)

Новости культуры:Создать жуткую атмосферу Хэллоуина поможет просмотр популярных сериалов.

31 октября, в канун Дня всех святых, во многих странах мира отмечают Хэллоуин – праздник, корни которого уходят в древние традиции Ирландии и Шотландии. Несмотря на то, что в нашей стране традиция празднования Хэллоуина появилась не так давно, он уже успел полюбиться многим. В этот день принято устраивать вечеринки и надевать костюмы страшных и не очень персонажей.

Для того, чтобы создать необходимую атмосферу в сам праздник или подготовиться к нему заранее, можно посмотреть сериалы, которые помогут ощутить дух самого жуткого дня в году.

"Очень странные дела"

Самый рейтинговый сериал Netflix, который в этом году пополнился третьим сезоном. Действие сериала разворачивается в 1980-е годы и в нем есть все, за что можно любить (или не любить) классические фильмы ужасов. В нем можно найти отсылки к историям Кинга, фильмам Линча, Лукаса и Спилберга, потусторонний мир и сверхспособности.

"Изгоняющий дьявола"

Сериал стал ремейком классического фильма 1973 года, которому удалось получить множество номинаций на "Оскар". В центре сюжета – двое священников, которые столкнулись с самым жутким случаем одержимости в своей практике.

"Ходячие мертвецы"

Сериал, который уже сам успел стать классикой и по мотивам которого собираются снимать фильмы и спин-оффы. Сериал уже продлили на 10 сезон, несмотря на изменения в актерском составе. Но, несмотря ни на что, это шоу- то, что нужно на Хэллоуин: люди и зомби сражаются друг с другом.

"Штамм"

Сериал создан на основе романа Гильермо дель Торо и Чака Хогана, а сами авторы написали сценарий для пилотного эпизода. Дель Торо также выступил в роли режиссера.

По сюжету, в аэропорту приземляется самолет с выключенным светом, на борту которого находят 206 тел. Ученые, которые изучали останки жертв, находят в них вирус вампиризма, а сами усопшие начинают исчезать из моргов.

"Американская история ужасов"

Этот сериал отличает от других то, что его сезоны никак не связаны друг с другом, кроме актерского состава. Вместе с тем, еще кое-что общее у них есть: в основе каждого сезона – реальные события.