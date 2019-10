Появились первые отзывы о хорроре "Раны" с Арми Хаммером

На потоковом сервисе Netflix состоялся релиз ужасающего триллера "Раны", главные роли в котором исполнили Дакота Джонсон и Арми Хаммер. Хаммер сыграл Уилла, бармена из Нового Орлеана. Однажды он находит потерянный телефон, после чего его жизнь превращается в сущий кошмар.

Устройство начинает внушать Уиллу страшные видения, которые настраивают его против своей девушки (Джонсон) и постоянной клиентки бара Алисии (Зази Битц). Вскоре Уилл перестает различать разницу между зловещими галлюцинациями и реальностью. Первые зрители "Ран" оказались потрясены увиденным, что заметно по их отзывам в соцсетях.

Только что посмотрели "Раны" на Netflix. Кажется, мне теперь придется смыть свой телефон в унитаз. Спасибо, но мне демоны не нужны, — заявил один из зрителей.

Боже правый, никогда больше не стану пользоваться телефоном после просмотра "Ран". Интересно, если выбрать режим "В полете", то станет ли телефон безопасным? — задумался другой.

Только что досмотрел на Netflix "Раны" с Арми Хаммером и Зази Битц. Это фильм ужасов в чистом виде, но, если честно, не знаю, хорош он или нет. Концовка оказалась столь резкой и неожиданной. Кто-нибудь хочет поспорить со мной об этом? — предложил обсуждение третий.

"Раны" значат отсутствие сна и что в моей жизни больше не будет мобильных телефонов, — заключил последний.

Just watched Eli and Wounds back to back on Netflix. pic.twitter.com/e0ubdWkJF4

— Ghost Train Diaries (@TrainDiaries) October 20, 2019