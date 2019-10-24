Скачать
Четверг, 24.10.2019
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген
Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген
Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил работу на Луне
Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил работу на Луне

Названы первые претенденты на "Оскар-2020"

Названы первые претенденты на "Оскар-2020"
11:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Стали известные первые актеры, выдвинутые на получение главной американской кинематографической премии "Оскар".

Известно, что в номинации "Лучшая мужская роль" за "Оскар" в 2020 году поборются Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Джонатан Прайс ("Два папы"), Роберт Паттинсон и Мэттью Райс ("Прекрасный день по соседству").

Актера Леонардо Ди Каприо выдвинула на "Оскар 2020" студия Sony. Также Квентина Тарантино и Брэда Питта, тоже номинирован на премию, однако в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Кроме этого стало известно, что студия Sony также непосредственно выдвинула актеров, которые сыграли в картине "Прекрасный день по соседству": Мэттью Райса – в категории "Лучшая мужская роль", и Тома Хэнкса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Эмилия Кларк на премьере фильма "Рождество на двоих" в Берлине (Фото, Видео)

Киностудия A24 выдвинула в качестве кандидатов на получение "Оскара" Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо, сыгравшие в фильме "Маяк".

Платформа Netflix представила на рассмотрение киноакадемии актеров, сыгравших в картине "Два папы". Это являются Джонатан Прайс – в категории "Лучшая мужская роль", и Энтони Хопкинс – в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Оскар, Премии, Кинопремии, Оскар 2020, Первые претенденты на Оскар-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
03 Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
США покидают Парижское соглашение по климату
США покидают Парижское соглашение по климату
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
"Танцы со звездами 2019": MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь