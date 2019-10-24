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Все, что известно о "Мире Юрского периода 3"

Все, что известно о "Мире Юрского периода 3"
14:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Начало съемок "Мира Юрского периода 3" уже не за горами, потому тем более интересно собрать воедино всю доступную информацию о грядущем блокбастере.

Учитывая наличие звездного актерского состава, опытного режиссера и Стивена Спилберга в качестве продюсера, от новой части франшизы снова ожидают многого.

Финал "Мира Юрского периода 2" обернулся большой интригой, заставив поклонников франшизы с нетерпением ждать новой части. Динозавры прорвались в цивилизацию, атаковав США снова.

Режиссером и соавтором сценария "Мира Юрского периода 3" вновь станет Колин Треворроу. Сняв первую часть "Мира" в 2015 году, Треворроу сказал, что при создании сиквелов он не вернется в режиссерское кресло. Позже, однако, он все же согласился взяться за постановку третьего фильма. Продюсером новой картины станет не кто иной, как Стивен Спилберг. Как и в случае с двумя предыдущими частями, ведущие роли в "Мире Юрского периода 3" исполняли Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард.

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Также не так давно стало известно, что в новой картине появится и ряд актеров из первого фильма франшизы "Парк Юрского периода" (1993) — Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдблюм, который уже успел эпизодично появиться во второй части "Мира". Также в фильме сыграет настоящий "ветеран" франшизы Б.Д. Вонг. Что до новых лиц, то в "Мире Юрского периода 3" появятся такие артисты, как ДеВанда Уайз и Мамаду Ати. Впрочем, пока неизвестно, какие именно роли им достались. 

"Мир Юрского периода 3" обещает стать научным триллером, тем самым продолжив традиции "Парка", — об этом заявил сам Треворроу. О сюжете нового фильма известно немного, но скорее всего он расскажет о последствиях вторжения динозавров в цивилизованный мир. Премьера картины намечена на июнь 2021 года.

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