"Призрак в доспехах": Netflix представил тизер легендарного аниме (Видео)

Мультсериал создан при помощи компьютерной анимации. Режиссерами выступили Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма.
Новый проект носит название "Призрак в доспехах: SAC_2045". Действие развернется в середине XXI века, когда в мире ведется борьба с кибертерроризмом. Главной героиней вновь станет Мотоко Кусанаги.
Анимационный фильм выйдет на стриминговом сервисе в 2020 году, но точной даты пока нет.
Как сообщалось ранее, появился отрывок знаменитой сцены со спагетти из ремейка мультфильма "Леди и Бродяга".