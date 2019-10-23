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Среда, 23.10.2019
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"Призрак в доспехах": Netflix представил тизер легендарного аниме (Видео)

"Призрак в доспехах": Netflix представил тизер легендарного аниме (Видео)
21:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Netflix выпустил тизер перезагрузки культового аниме "Призрак в доспехах", киноадаптация которого вышла в 2017 году со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Мультсериал создан при помощи компьютерной анимации. Режиссерами выступили Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма.

Новый проект носит название "Призрак в доспехах: SAC_2045". Действие развернется в середине XXI века, когда в мире ведется борьба с кибертерроризмом. Главной героиней вновь станет Мотоко Кусанаги.

Анимационный фильм выйдет на стриминговом сервисе в 2020 году, но точной даты пока нет.

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Видео, Трейлер, Тизер, Netflix, Призрак в доспехах, Призрак в доспехах: SAC_2045.
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