Просто незаменимый: "Пиратов Карибского моря" хотели снимать без Джонни Деппа

Новости культуры:Идея продолжить "Пиратов Карибского моря" без старого доброго Джека Воробья не нравится никому.

Фильмы из серии "Пираты Карибского моря" в общей сложности заработали в мировом прокате более $4,5 млрд, снискав большую любовь со стороны публики. Во многом это стало возможно благодаря харизматичному капитану Джеку Воробью, которого сыграл Джонни Депп. После выхода пятой части "Мертвецы не рассказывают сказки" дальнейшая судьба проекта остается неясной. Сообщается, что Disney хотела бы продолжать франшизу, но отказаться при этом от услуг Деппа. Но можно ли представить "Пиратов Карибского моря" без Джека Воробья? Не верят в это не только зрители, но и коллеги Деппа по съемочной площадке "Пиратов".

Актер Винс Лозаньо, который в "Проклятии Черной жемчужины" сыграл пирата по имени Джейкоби, сказал:

Джонни Депп в роли Джека Воробья просто бесподобен. То же самое можно сказать о Джеффри Раше, Орландо Блуме, Кире Найтли и остальных ребятах. Считаю, что было бы очень трудно заменить этих исполнителей, потому что они очень тесно связаны с фильмом… Я поддержу идею [перезапуска "Пиратов Карибского моря"], если это будет нечто совершенно новое, но если создатели попытаются заменить Деппа, отдав роль Джека Воробья другому актеру, то я бы не назвал это умным решением.

Такого же мнения придерживается Мартин Клебба, известный по роли пирата Марти из команды капитана Джека Воробья:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydeppofficial) 24 Сен 2019 в 9:00 PDT

Хочется задаться вопросом: "Можно ли снять фильм об Иисусе без самого Иисуса?" Но если они попробуют сделать как-то иначе… В таком случае им нужно будет привлечь какую-то суперзвезду, из-за которой люди будут готовы пойти в кино. При этом я не уверен, что такой поворот понравится давним поклонникам фильма.

Любители "Пиратов Карибского моря" действительно враждебно относятся к идее исключить Джонни Деппа из последующих фильмов. Подтверждают это и многочисленные петиции, в которых фанаты требуют у Disney вернуть актера в проект.