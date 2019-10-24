Скачать
Четверг, 24.10.2019
Первая леди Украины изучила систему питания японских школ (Фото)
Первая леди Украины изучила систему питания японских школ (Фото)
НБУ вновь снизил учетную ставку - до 15,5% годовых
НБУ вновь снизил учетную ставку - до 15,5% годовых
Украинка Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Такой вы ее никогда не видели: Катя Осадчая показала свой образ на Хэллоуин (Фото)
Такой вы ее никогда не видели: Катя Осадчая показала свой образ на Хэллоуин (Фото)

Просто незаменимый: "Пиратов Карибского моря" хотели снимать без Джонни Деппа

Просто незаменимый: "Пиратов Карибского моря" хотели снимать без Джонни Деппа
15:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Идея продолжить "Пиратов Карибского моря" без старого доброго Джека Воробья не нравится никому.

Фильмы из серии "Пираты Карибского моря" в общей сложности заработали в мировом прокате более $4,5 млрд, снискав большую любовь со стороны публики. Во многом это стало возможно благодаря харизматичному капитану Джеку Воробью, которого сыграл Джонни Депп. После выхода пятой части "Мертвецы не рассказывают сказки" дальнейшая судьба проекта остается неясной. Сообщается, что Disney хотела бы продолжать франшизу, но отказаться при этом от услуг Деппа. Но можно ли представить "Пиратов Карибского моря" без Джека Воробья? Не верят в это не только зрители, но и коллеги Деппа по съемочной площадке "Пиратов".

Актер Винс Лозаньо, который в "Проклятии Черной жемчужины" сыграл пирата по имени Джейкоби, сказал: 

Джонни Депп в роли Джека Воробья просто бесподобен. То же самое можно сказать о Джеффри Раше, Орландо Блуме, Кире Найтли и остальных ребятах. Считаю, что было бы очень трудно заменить этих исполнителей, потому что они очень тесно связаны с фильмом… Я поддержу идею [перезапуска "Пиратов Карибского моря"], если это будет нечто совершенно новое, но если создатели попытаются заменить Деппа, отдав роль Джека Воробья другому актеру, то я бы не назвал это умным решением.

Такого же мнения придерживается Мартин Клебба, известный по роли пирата Марти из команды капитана Джека Воробья:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Johnny Depp (@johnnydeppofficial)

Героиней нового фильма Пираты Карибского моря станет женщина

Хочется задаться вопросом: "Можно ли снять фильм об Иисусе без самого Иисуса?" Но если они попробуют сделать как-то иначе… В таком случае им нужно будет привлечь какую-то суперзвезду, из-за которой люди будут готовы пойти в кино. При этом я не уверен, что такой поворот понравится давним поклонникам фильма.

Любители "Пиратов Карибского моря" действительно враждебно относятся к идее исключить Джонни Деппа из последующих фильмов. Подтверждают это и многочисленные петиции, в которых фанаты требуют у Disney вернуть актера в проект.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дисней, Джонни Депп, Пираты Карибского моря, Черная вдова, Капитан Марвел, Мелефисента 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
03 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от &quot;Газпрома&quot;
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от "Газпрома"
Имущество Корнацкого обыскивает ГБР
Имущество Корнацкого обыскивает ГБР
&quot;Никто не останавливается&quot;: Чумак - о расследовании дел по Майдану
Чумак - о расследовании дел по Майдану
&quot;Долгий путь домой&quot;: Майкл Дуглас просил своего старшего сына продавать наркотики
Майкл Дуглас просил своего сына продавать наркотики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь