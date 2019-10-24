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Сценарий "Игры престолов" объяснил одну из самых горячих сцен последнего сезона (Видео)

Сценарий "Игры престолов" объяснил одну из самых горячих сцен последнего сезона (Видео)
16:08 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Теперь мы знаем, что же так разгневало Дейенерис Таргариен.

Фаны "Игры престолов" продолжают изучать опубликованный ранее сценарий 8 сезона, финал которого вызвал крайне неоднозначные оценки зрителей. Как помнится, вскоре после завершения сериала, в сети даже появилась петиция с призывом переснять его с компетентными сценаристами.

Так самым внимательным поклонникам саги удалось отыскать объяснение одной из самых странных сцен финала - внезапному гневу Дейенерис Таргариен и ее решению джечь Королевскую Гавань, несмотря на то, что город уже был захвачен ее солдатами. Как пишет Mirror, всему виной стал нюанс, который, похоже, ускользнул от внимания зрителей.

Как отмечается в сценарии, летая на драконе над захваченным городом, Дейенерис смотрит на "внешние стены тронного зала, построенного ее предками". На них Мать драконов по-прежнему видит знамена дома Ланнистеров и воспринимает это как "символ всего, что у нее отобрали". Это повергает ее в ярость и она повелевает дракону уничтожить крепость.

В Сети появился финальный трейлер фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера"

Слушаясь Дейенерис, дракон уничтожает на своем пути дома и целые кварталы Королевской Гавани. Вместе с ними - сотни жителей города. Примечательно, что после выхода эпизода на экраны многие зрители посчитали гнев Матери драконов необоснованным, что лишь усугубило общую оценку заключительного сезона "Игры престолов".

Напомним, после того, как сериал канала HBO "Игра престолов" в очередной раз номинировали в различных категориях на премию "Эмми", сценаристам пришлось опубликовать в сети сценарий 8 сезона. Таковы правила премии. Тогда же фаны саги наскоро изучили его и разочаровались в финале еще больше.

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Фанаты, Финал, Сериал, Эмми, Сезон, Джордж Мартин, Песнь Льда и Пламени, Лучший драматический сериал, Игры престолов, Дейенерис Таргариен.
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