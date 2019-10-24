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Опубликован тизер украинской комедии "В дело вмешивается Остап Гуляй" (Видео)

Опубликован тизер украинской комедии "В дело вмешивается Остап Гуляй" (Видео)
18:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:В дальнейшем авторы планируют искать средства на создание картины и запустить краудфандинговую кампанию.

Представлен тизер украинской авантюрной комедии о нестандартных методах борьбы с сепаратизмом "В дело вмешивается Остап Гуляй". 

Режиссером картины является Максим Лукашов - фильм является его дебютом в полном метре. В качестве источников вдохновения режиссер назвал украинскую народную сказку "Пан Коцкий", картины Альфреда Хичкока "39 ступеней" и "Большой Лебовски" братьев Коэн. 

"Замысел картины у меня появился еще в студенческие годы. Я любил отдыхать в Крыму и уже тогда чувствовал определенное напряжение на полуострове. Появилась идея написать сценарий, в котором в Крыму зреет мятеж, но на пути террористам становится обычный киевский парень, случайно втянутый в события. Затем произошла аннексия, и я прекратил работать над сценарием. Впоследствии я почувствовал вдохновение, потому кинопроцесс в Украине оживился", - рассказал Лукашов.

По сюжету, размеренная жизнь талантливого, но безработного киевлянина заканчивается, когда на пороге его квартиры появляется эпатажная поэтесса Юлита. Женщина скрывается от пророссийских террористов, потому что стала нежелательным свидетелем их темных дел. Юлиту убивают прямо в квартире Остапа. Чтобы избежать несправедливого приговора, Остап вынужден бежать от полиции. Во время бегства из Киева в Одессу за ним пристально следят агенты СБУ, надеясь, что Остап выведет их на след боевиков. А сам герой тем временем пытается обуздать строптивую журналистку Саломию.

В тизере сыграли Юрий Фелипенко (Остап), Наталья Денисенко (Юлита), Андрей Мороз (председатель СБУ), Валентина Войтенко (Соломия), Павел Левицкий (киллер) и др. 

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Консультантом во время съемок тизера стал Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ и бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины. Ведь несмотря на комедийный жанр, авторы хотели правдиво передать все детали сюжета, связанные с работой спецслужб и военной техникой.

В дальнейшем авторы планируют искать средства на создание картины и запустить краудфандинговую кампанию. Также планируется подать заявку на участие в питчинге Госкино Украины.

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Кино, Фильм, Украинское кино, Тизер, Новый тизер, В дело вмешивается Остап Гуляй.
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