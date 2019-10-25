Режиссер "Стражей Галактики" определился с любимым фильмом 2019-го года

Новости культуры:Джеймс Ганн выбрал лучший фильм 2019 года.

Режиссер экранизации комиксов Marvel "Стражи Галактики" Джеймс Ганн назвал лучший, по его мнению, фильм 2019 года. Им оказалась южнокорейская драма под названием "Паразиты", которую снял режиссер Пон Джун-хо.

"Спасибо Пон Джун-хо и его команде за специальный показ его фильма. Он является одним из кинематографистов, которыми я восхищаюсь более всего. "Мать", возможно, мой самый любимый фильм начала тысячелетия и остается им до сих пор, "Вторжение динозавра" тоже где-то рядом, а вот теперь и "Паразиты" определенно мой любимый фильм 2019 года. Грустная и веселая, ужасная и красивая история - иногда в все вместе в границах 24 кадров. Всем, с кем мы смотрели этот фильм, он очень понравился. Сейчас он в кинотеатрах по всему миру, пожалуйста, посмотрите его", - отметил постановщик на своей официальной странице в Instagram.

Ранее фильм "Паразиты" был отмечен главной премией международного Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветвью".

Он также оказался весьма успешен в прокате: при производственном бюджете в 11 миллионов долларов, он собрал более 90 миллионов долларов. В картине снимались звезды южнокорейского экрана Сон Кан Хо, У-щик Чхве, и другие.