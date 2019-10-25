Режиссер "Стражей Галактики" определился с любимым фильмом 2019-го года

Режиссер экранизации комиксов Marvel "Стражи Галактики" Джеймс Ганн назвал лучший, по его мнению, фильм 2019 года. Им оказалась южнокорейская драма под названием "Паразиты", которую снял режиссер Пон Джун-хо.
"Спасибо Пон Джун-хо и его команде за специальный показ его фильма. Он является одним из кинематографистов, которыми я восхищаюсь более всего. "Мать", возможно, мой самый любимый фильм начала тысячелетия и остается им до сих пор, "Вторжение динозавра" тоже где-то рядом, а вот теперь и "Паразиты" определенно мой любимый фильм 2019 года. Грустная и веселая, ужасная и красивая история - иногда в все вместе в границах 24 кадров. Всем, с кем мы смотрели этот фильм, он очень понравился. Сейчас он в кинотеатрах по всему миру, пожалуйста, посмотрите его", - отметил постановщик на своей официальной странице в Instagram.
Ранее фильм "Паразиты" был отмечен главной премией международного Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветвью".
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Thanks to Bong Joon-ho and his team for the special screening of #Parasite (@parasitemovie). Bong Joon-ho is one of the filmmakers I admire the most - Mother is perhaps my favorite film of the millennium so far, The Host is right up there with it, and now Parasite is definitely my favorite film of 2019. Sad and hilarious and horrifying and beautiful - sometimes within a single 24 frames of film. Everyone we watched it with loved it, especially me and @pom.klementieff and the shadow of @jenniferlholland, pictured here. It’s in theaters all over the world right now so please go see it! #parasitemovie #film #movies #films #movies
Он также оказался весьма успешен в прокате: при производственном бюджете в 11 миллионов долларов, он собрал более 90 миллионов долларов. В картине снимались звезды южнокорейского экрана Сон Кан Хо, У-щик Чхве, и другие.