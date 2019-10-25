Мультфильм "Семейка Аддамс": описание самой ожидаемой картины осени (Видео)

Новости культуры:Семейка Аддамс возвращается с мультфильмом, который расскажет об их новом и не менее странном приключении.

В четверг, 24 октября, в украинский прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс" о приключениях готической семьи, которая известна всему миру уже на протяжении 80 лет.

Всем известно, что вскоре будет происходить празднования Хэлоуина. Так вот, в канун самого мистического праздника на большие экраны выходит этот мультфильм о жизни необычной и уже такой известной всем телезрителям семейки. Отметим, что героев – миллионера Гомера, его супругу Мортишу, их дочь Уэндзи (Уэндздэй) и сына Пагсли – придумал американский художник-карикатурист Чарльз Аддамс, который немного даже похож на главного героя.

Известно, что первые серии мультфильма "Семейка Аддамс" впервые появился на экранах в 1964 году и продлился два года. В 1991 году был снят первый фильм с аналогичным названием. Образы из этой ленты стали каноническими и устало закрепились в воображении телезрителей.

Этот фильм даже получил множество номинаций: "Оскара" за лучшие костюмы, "Золотой глобус", Сатурн и BAFTA. В 1993 году вышла вторая часть фильма, "Семейные ценности Аддамсов".

Что касается современно уже мультика, то все образы остались неизменными, а мрачные герои продолжают жить своей очень необычной жизнью. Но все меняется в один единственный, когда на пороге их дома появляется известная телеведущая Марго Нидлер, которая пытается разрушить их идиллию. И наконец-то все дождались, когда дочь Уэнзди впервые идет в обычную школу, а сын Пагсли готовится к большому спектаклю, на который съедутся все родственники.