Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

Мультфильм "Семейка Аддамс": описание самой ожидаемой картины осени (Видео)

Мультфильм "Семейка Аддамс": описание самой ожидаемой картины осени (Видео)
10:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Семейка Аддамс возвращается с мультфильмом, который расскажет об их новом и не менее странном приключении.

В четверг, 24 октября, в украинский прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс" о приключениях готической семьи, которая известна всему миру уже на протяжении 80 лет.

Всем известно, что вскоре будет происходить празднования Хэлоуина. Так вот, в канун самого мистического праздника на большие экраны выходит этот мультфильм о жизни необычной и уже такой известной всем телезрителям семейки. Отметим, что героев – миллионера Гомера, его супругу Мортишу, их дочь Уэндзи (Уэндздэй) и сына Пагсли – придумал американский художник-карикатурист Чарльз Аддамс, который немного даже похож на главного героя.

Известно, что первые серии мультфильма "Семейка Аддамс" впервые появился на экранах в 1964 году и продлился два года. В 1991 году был снят первый фильм с аналогичным названием. Образы из этой ленты стали каноническими и устало закрепились в воображении телезрителей. 

Власти Китая запретили пускать фильм "Джокер" в прокат

Этот фильм даже получил множество номинаций: "Оскара" за лучшие костюмы, "Золотой глобус", Сатурн и BAFTA. В 1993 году вышла вторая часть фильма, "Семейные ценности Аддамсов".

Что касается современно уже мультика, то все образы остались неизменными, а мрачные герои продолжают жить своей очень необычной жизнью. Но все меняется в один единственный, когда на пороге их дома появляется известная телеведущая Марго Нидлер, которая пытается разрушить их идиллию. И наконец-то все дождались, когда дочь Уэнзди впервые идет в обычную школу, а сын Пагсли готовится к большому спектаклю, на который съедутся все родственники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Мультфильмы, Смотреть, Семейка Аддамс, Украинский прокат, Новинки фильмов, Что можно посмотреть на выходных, Готическая семья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
05 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь