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Любители "Мстителей" смогут увидеть новый тематический эпизод в "Симпсонах"

Любители "Мстителей" смогут увидеть новый тематический эпизод в "Симпсонах"
17:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Все знают, что мультсериал "Симпсоны" любит создавать свои версии известных фильмов. Например, не так давно мы обсуждали "Игру престолов" и "Чужие вещи".

"Симпсоны" планируют создать очередной тематический эпизод "Мстители" вместе с Кевином Файгом из Marvel и режиссерами "Мстители: Финал" братьями Руссо. В настоящее время телекомпания Fox планирует представить новый эпизод, который выйдет в эфир 23 февраля 2020 года.

Журналист американской телевизионной индустрии Майкл Ойсуелло обнародовал новость, в которой он сказал: "Вот сюжет эпизода: в результате массового недоразумения, Барт видит фрагмент неизданного продолжения чрезвычайно популярной франшизы фильма про супергероев Vindicator. Он использует спойлеры из еще не выпущенного фильма в качестве шантажа, чтобы получить то, что он хочет".

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Он продолжил: "Когда режиссеры кинокартины обнаружат, что Барт видел фильм, они ни перед чем не остановятся, чтобы сохранить все в секрете". "Главный продюсер Marvel Кевин Файги также снимается в эпизоде под названием "Bart the Bad Guy" в роли злого инопланетного суперзлодея Чинноса", - заключил он, явно намекая на персонажа Таноса.

Также, было подтверждено, что в "Симпсонах" появится английская актриса, лауреат премии "Оскар" Оливия Колман, изображая персонажа, который влюбляется в Гомера.

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Мстители, Симпсоны, Сериал, Мультфильм, Спрингфилд, The Simpsons.
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