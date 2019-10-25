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Хуже, чем мы ожидали: в новом сезоне "Сверхъестественного" погибнут два важных персонажа

Хуже, чем мы ожидали: в новом сезоне "Сверхъестественного" погибнут два важных персонажа
22:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Шоураннеры "Сверхъестественного" обещали поднять ставки для братьев Винчестеров – и свое обещание сдержали. Осторожно, спойлеры!

Эндрю Дабб, шоураннер "Сверхъестественного", отсчитывающего последние серии перед грандиозным финалом, предупреждал поклонников сериала, что Дин и Сэм "начнут терять тех, кого в предыдущих сезонах мы никогда не теряли – и терять по-настоящему". Подтвердить это предупреждение на практике сценаристы финального сезона решили в 3 серии 15 сезона, вышедшей в эфир в минувший четверг – со "Сверхъестественным" окончательно попрощались сразу два важных персонажа.

Первым эпизод покинул Кетч, которому сценаристы подарили смерть достаточно благородную: Кетч отказывается раскрыть демону местонахождение Бельфегора, защищая своих друзей, "ни за какую цену" – и в результате умирает. 

Помимо Кетча, в новой серии зрителям пришлось попрощаться и с Ровеной, смерть которой сценаристы также постарались сделать очень значимой. Ровена жертвует собой, чтобы заклинание против Бельфегора сработало, и погибает от руки Сэма, неохотно выполняющего пророчество, чтобы спасти мир.

 
 
 
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Публикация от  (@cw_supernatural)

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"Прощайте, мальчики" – такие прощальные слова сценаристы подготовили для Ровены.

Следующую, четвертую по счету серию финального сезона зрители увидят в четверг, 31 октября – это будет эпизод, в котором Дженсен Эклс не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве режиссера.

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