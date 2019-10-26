Ах ты засранец: Райан Рейнольдс отреагировал на успех "Джокера"

Новости культуры:Дэдпул в лице Райана Рейнольдса поздравил Джокера с установлением нового кассового рекорда.

"Джокер" побил еще один рекорд, официально став самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. На данный момент картина Тодда Филлипса, которая все еще находится в прокате, заработала $788,1 млн. при бюджете в около $70 млн. Ранее лидерство в этой категории удерживали "Дэдпул" и "Дэдпул 2", звездой которого стал Райан Рейнольдс. На новость о том, что "Джокер" отобрал пальму первенства у "Дэдпула", Рейнольдс отреагировал под стать своему персонажу – с иронией и озорством.

В своем Twitter Рейнольдс поздравил "Джокера" со столь масштабным успехом, выложив пост, который представляет собой афишу "Джокера" с изображением знаменитого танца заглавного героя на лестнице.

Вместе с тем на ступеньках внизу снимка отмечены главные персонажи девяти фильмов с рейтингом R, которые "Джокер" опередил по кассовым сборам: Дэдпул, Нео, Пеннивайз, Иисус, Хью Джекман (Логан), Волчья стая, Мистер Грей, Тед. Венчает этот почетный список "побежденных" поздравительная подпись:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@toddphillips1) 25 Окт 2019 в 12:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@vancityreynolds) 25 Окт 2019 в 8:37 PDT

"Ах ты засранец".

Ожидается, что в итоге кассовые сборы "Джокера" составят около $900 млн. Правда, есть также аналитики, которые убеждены, что фильму удастся покорить отметку в $1 млрд. Поспособствовать этому должно приближение Хэллоуина, поскольку в этот период люди ходят в кино еще более активно.