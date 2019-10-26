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Квентин Тарантино не будет цензурировать "Однажды в Голливуде" для Китая

Квентин Тарантино не будет цензурировать "Однажды в Голливуде" для Китая
14:34 Сб, 26 Октябрь 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Премьеру фильма "Однажды в Голливуде" ждали в каждом уголке мира.

Похоже, китайцы не смогут увидеть популярную ленту из-за недопонимания между Тарантино и местными дистрибьюторами.

Иностранное издание The Guardian сообщает о том, что известный режиссер Квентин Тарантино отказался сотрудничать с дистрибьюторными компаниями Китая. Причиной этому стало их требование цензурировать кинокартину "Однажды в Голливуде".

Представители организации требуют от Тарантино, чтобы тот внес некоторые изменения в сюжет и только после этого его смогут транслировать в КНР. Западные СМИ пишут, что вероятной причиной недопониманий между режиссером и дистрибьютором может быть образ в фильме "Однажды в Голливуде" китайского актера Брюса Ли.

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Поговаривают, что его дочь обратилась в китайскую прессу, заявив о недовольстве образом отца в фильме. Речь идет о сцене, в которой Брэд Питт в шутливой драке с актером, игравшим Брюса Ли, откинул его в припаркованный сбоку автомобиль и тот предстал в образе посмешища перед публикой.

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Китай, Квентин Тарантино, Однажды в Голливуде, Цензор.
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