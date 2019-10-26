Появилось первое промо-видео 4 серии "Сверхъестественного" (Видео)

Новости культуры:Осторожно, дальше будут спойлеры.

Финальный сезон "Сверхъестественного", как и ожидалось, разворачивается стремительно и заставляет зрителей с новой силой сопереживать братьям Винчестерам. Пока было показано не так много эпизодов, но Сэм и Дин уже успели потерять двух важных союзников - великолепную Ровену (Рут Коннелл) и Артура Кетча (Дэвид Хейдн-Джонс).

И если раньше, когда эти актеры исчезали с радаров, надежда на их возвращение теплилась, в этот раз прощание стало окончательным.

Смерть Кетча получилась довольно бесславной - он был убит демоном по имени Ардат в исполнении Шэрон Тейлор. А вот Ровена напоследок фактически совершила подвиг, принеся себя в жертву в последней попытке спасти мир от орды демонов, выпущенных Богом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@cw_supernatural) 23 Окт 2019 в 11:01 PDT

И все указывает на то, что ее план увенчался успехом, а значит, Винчестеры вскоре смогут вернуться к привычной работе.

В следующем эпизоде сериала Сэм и Дин окажутся в школьных стенах, и если эта серия будет такой же забавной, как та, где Дин изображал учителя физкультуры, у зрителей будет не один повод улыбнуться.

Напомним, сериал "Сверхъестественное" выходит по четвергам на американском телеканале CW.