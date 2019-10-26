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Суббота, 26.10.2019
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Появилось первое промо-видео 4 серии "Сверхъестественного" (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Осторожно, дальше будут спойлеры.

Финальный сезон "Сверхъестественного", как и ожидалось, разворачивается стремительно и заставляет зрителей с новой силой сопереживать братьям Винчестерам. Пока было показано не так много эпизодов, но Сэм и Дин уже успели потерять двух важных союзников - великолепную Ровену (Рут Коннелл) и Артура Кетча (Дэвид Хейдн-Джонс).

И если раньше, когда эти актеры исчезали с радаров, надежда на их возвращение теплилась, в этот раз прощание стало окончательным.

Смерть Кетча получилась довольно бесславной - он был убит демоном по имени Ардат в исполнении Шэрон Тейлор. А вот Ровена напоследок фактически совершила подвиг, принеся себя в жертву в последней попытке спасти мир от орды демонов, выпущенных Богом.

 
 
 
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Публикация от(@cw_supernatural)  

И все указывает на то, что ее план увенчался успехом, а значит, Винчестеры вскоре смогут вернуться к привычной работе.

Хуже, чем мы ожидали: в новом сезоне "Сверхъестественного" погибнут два важных персонажа

В следующем эпизоде сериала Сэм и Дин окажутся в школьных стенах, и если эта серия будет такой же забавной, как та, где Дин изображал учителя физкультуры, у зрителей будет не один повод улыбнуться.

Напомним, сериал "Сверхъестественное" выходит по четвергам на американском телеканале CW.

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Фанаты, Кино, Фильм, Сериал, Видео, Фото, Трейлер, Винчестер, Сверхъестественное, Миша Коллинз, Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, 15 сезон, Импалы, Misha Collins.
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