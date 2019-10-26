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Создатель сериала "Чернобыль" вместе с Disney переснимет "Пиратов Карибского моря" (Видео)

Создатель сериала "Чернобыль" вместе с Disney переснимет "Пиратов Карибского моря" (Видео)
17:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:После успешного показа минисериала "Чернобыль" о режиссере Крейге Мезине узнали в каждом уголке мира.

Так, 48-летний американский кинотворец получил предложение о сотрудничестве от самой популярной студии-Disney. Про сериал "Чернобыль" не слышали, пожалуй, только младенцы, ведь несколькоэпизодная лента с оглушительным успехом ворвалась на экраны зрителей весной 2019 года.

Не обошлось без нескольких скандалов по сюжету, однако это не помешало "Чернобылю" быть номинированным на девятнадцать премий Эмми, в трех из которых он стал лауреатом. Сериал “Чернобыль” от HBO получил три престижные награды 

Теперь, как сообщает издание Variety, Крейг Мезин напишет сценарий для перезапуска фильма "Пираты Карибского моря". Помогать ему будет неизменный соавтор предыдущих эпизодов Тед Эллиотт, а съемками картины займется студия Walt Disney.

Уволив Деппа из франшизы, Disney сэкономит порядка 90 миллионов долларов

Такое решение было принято после громкого провала в прокате пятой части под названием "Пираты Карибского моря: Месть Салазара". С бюджетом 230 миллионов долларов весь кассовый сбор составил всего 794 миллиона долларов.

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