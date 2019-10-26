Ахтем Сеитаблаев получил награду за лучшую мужскую роль на Босфорском кинофестивале

Новости культуры:Ахтем Сеитаблаев, сыгравший в главную роль в украинском фильме "Домой", получил награду за лучшую мужскую роль.

Украинский фильм Наримана Алиева "Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля.

Об этом сообщается на официальной странице в фейсбуке фильма "Домой". Церемония награждения состоялась 25 октября в Стамбуле. Отмечается, что кроме фильма "Домой", за победу в международном конкурсе соревновались еще 8 лент из разных стран.

"Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля! А награду за лучшую мужскую роль получил Ахтем Сеитаблаев. Нариман Алиев лично получил награды", – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@evgefilm) 26 Окт 2019 в 3:56 PDT

Полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева, которая в 2019 году единственной выдвигалась на Оскар от Украины, попала в первый лонглист премии Оскар. Известно, что украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где он также был представлен в Международной программе и получил гран-при фестиваля. В частности, фильм также был представлен в рамках Каннского фестиваля 2019 году в конкурсной программе "Особый взгляд". Фильм "Домой" уже стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

Что известно о фильме "Домой"?

Украинский фильм "Домой" стал четвертой работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В фильме рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело назад и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций. Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Продюсером фильма стал Владимир Яценко. Производитель – LimeLite.