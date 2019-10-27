"Аэронавты": Amazon представил новый трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:Amazon показал новый трейлер фильма "Аэронавты" с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном в главных ролях.

Это второй совместный проект актеров после "Вселенной Стивена Хокинга" (2014).

Режиссером киноленты выступил Том Харпер. Сценарий написал Харпер совместно с Джеком Торном.

В картине рассказывается история первых воздухоплавателей, британского ученого-метеоролога Джеймса Глэйшира и пилота аэростата, молодой вдовы Амелии Рен. В 1862 году они отправились путешествовать на воздушном шаре с целью исследовать верхние слои атмосферы. По пути они столкнулись с массой трудностей и вели отчаянную борьбу за выживание.

Премьера фильма на Amazon Prime Video запланирована на 20 декабря.