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"Аэронавты": Amazon представил новый трейлер фильма (Видео)

"Аэронавты": Amazon представил новый трейлер фильма (Видео)
10:08 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Amazon показал новый трейлер фильма "Аэронавты" с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном в главных ролях.

Это второй совместный проект актеров после "Вселенной Стивена Хокинга" (2014).

Режиссером киноленты выступил Том Харпер. Сценарий написал Харпер совместно с Джеком Торном.

В картине рассказывается история первых воздухоплавателей, британского ученого-метеоролога Джеймса Глэйшира и пилота аэростата, молодой вдовы Амелии Рен. В 1862 году они отправились путешествовать на воздушном шаре с целью исследовать верхние слои атмосферы. По пути они столкнулись с массой трудностей и вели отчаянную борьбу за выживание.

Фелисити Джонс и Эдди Редмэйн в новом совместном проекте "Аэронавты": постер и трейлер (Фото, Видео)

Премьера фильма на Amazon Prime Video запланирована на 20 декабря.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Amazon, Трейлер, Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Аэронавты.
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