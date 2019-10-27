HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time

Новости культуры:Потоковый сервис представит четыре спецвыпуска анимационного сериала "Время приключений" через год после того, как сериал, созданный Пендлтоном Уордом, закончился десятым сезоном.

Cartoon Network Studios производят четыре специальных серии, названных Время Приключения: Отдаленные Земли (Adventure Time: Distant Lands), первые две из которых запустят на HBO Max в 2020 году.

Adventure Time - последний анимационный сериал, который будет перезагружен для HBO Max.

События серий будут рассказывать о приключениях лучших друзей Финна и Джейка, которые пересекли мистическую Землю Ооо и столкнулись с ее красочными обитателями.

Первый мультфильм - "БиМО" - расскажет о милом роботе, второй - "Обсидиан" - представит Марселин и Принцессу Баблгам, которые отправятся во впечатляющее Стеклянное Королевство для предотвращения катастрофы. В третьем мультике - "Город волшебников" - речь пойдет о Пепперминте Батлере, когда он еще был неопытным студентом Школы Волшебников, который должен овладеть мистическим искусством вовремя, что бы доказать свою невиновность. Четвертый эпизод - "Снова вместе" - воссоединяет Финна и Джейка, чтобы они вновь обрели их братскую связь и начали самое важное приключение в их жизни.

"Зачарованный мир Adventure Time загипнотизировал зрителей и критиков, так как Финн и Джейк исправляют ошибки и сражаются со злом", - сказала Сара Обри, глава оригинального контента HBO Max. "Добавление этих проектов в линейку HBO Max для детей и семейного программирования наверняка заставит детей повсюду говорить:"Slam-bam-in-a-can!".

"Adventure Time - это революционный сериал и креативная площадка для стольких талантливых творческих художников", - добавил Роб Сорчер, директор по контенту Cartoon Network Studios. "Создание Adventure Time: Distant Lands для HBO Max позволит нашей студии исследовать этот любимый мир в совершенно новом формате".