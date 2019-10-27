HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time

Cartoon Network Studios производят четыре специальных серии, названных Время Приключения: Отдаленные Земли (Adventure Time: Distant Lands), первые две из которых запустят на HBO Max в 2020 году.
Adventure Time - последний анимационный сериал, который будет перезагружен для HBO Max.
События серий будут рассказывать о приключениях лучших друзей Финна и Джейка, которые пересекли мистическую Землю Ооо и столкнулись с ее красочными обитателями.
Первый мультфильм - "БиМО" - расскажет о милом роботе, второй - "Обсидиан" - представит Марселин и Принцессу Баблгам, которые отправятся во впечатляющее Стеклянное Королевство для предотвращения катастрофы. В третьем мультике - "Город волшебников" - речь пойдет о Пепперминте Батлере, когда он еще был неопытным студентом Школы Волшебников, который должен овладеть мистическим искусством вовремя, что бы доказать свою невиновность. Четвертый эпизод - "Снова вместе" - воссоединяет Финна и Джейка, чтобы они вновь обрели их братскую связь и начали самое важное приключение в их жизни.
"Зачарованный мир Adventure Time загипнотизировал зрителей и критиков, так как Финн и Джейк исправляют ошибки и сражаются со злом", - сказала Сара Обри, глава оригинального контента HBO Max. "Добавление этих проектов в линейку HBO Max для детей и семейного программирования наверняка заставит детей повсюду говорить:"Slam-bam-in-a-can!".
"Adventure Time - это революционный сериал и креативная площадка для стольких талантливых творческих художников", - добавил Роб Сорчер, директор по контенту Cartoon Network Studios. "Создание Adventure Time: Distant Lands для HBO Max позволит нашей студии исследовать этот любимый мир в совершенно новом формате".