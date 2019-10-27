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Льюис Хэмилтон отказался от роли в "Лучшем стрелке 2": трейлер фильма (Видео)

Льюис Хэмилтон отказался от роли в "Лучшем стрелке 2": трейлер фильма (Видео)
17:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Новый фильм "Лучший стрелок 2" выйдет в украинский прокат в следующем году 26 июня 2020 года.

Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport Льюис Хэмилтон рассказал, что ему предложили сыграть в новом фильме "Лучший стрелок 2", но ему пришлось отказаться из-за загруженного графика.

"Лучший стрелок 2" появится через 34 года после выхода оригинального фильма. Том Круз снова сыграет роль Питера "Маверика" Митчелла. Фанаты могут радоваться предстоящей премьере. 

В новом фильме стоит ожидать на возвращение Вэла Килмера вернется, хотя он так и не появится в первом трейлере.  Также в фильме будут играть ряд других звезд, в том числе Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер, Джон Хамм и Глен Пауэлл.

Следует отметить, что главной сенсацией стало то, что пополнить актерский состав фильма может чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. В новом интервью ESPN автогонщик рассказал, что был вынужден отказаться от роли в фильме из-за банальной нехватки свободного времени.

"Я хотел попасть в "Лучший стрелок 2", потому что я большой фанат этого фильма", -  объяснил он. "Но у меня нет времени сниматься. У меня была возможность, но я этого не смог сделать".

"У меня точно нет времени на фильмы", - сказал он. "Если вы видели мой календарь ... он очень перегружен. Я пытаюсь найти время для отдыха, чтобы быть лучшим в своем деле". 

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В качестве режиссера выступил Джозеф Косинки, а сценарий написал Джастин Маркс, Эрик Уоррен Сингер и Питер Крейг. Напомним, что первый фильм "Лучший стрелок" был снят покойным Тони Скоттом, который умер в 2012 году.

Напомним, что фанаты бурно отреагировали на новый трейлер предстоящего американского боевика после того, как его обнародовали на ежегодном международном фестивале в городе Сан-Диего.

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Кино, Фильм, Льюис Хэмилтон, Трейлер, 20, Лучший стрелок 2.
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