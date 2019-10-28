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"Ford против Ferrari": вышел новый ролик о фильме (Видео)

"Ford против Ferrari": вышел новый ролик о фильме (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:В сети появился новый ролик картины "Ford против Ferrari" c Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом.

20th Century Fox опубликовала новый ролик картины "Ford против Ferrari" c Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях.

Режиссером выступил Джеймс Мэнголд ("Логан"). В картине будет идти речь о противостоянии автомобильных компаний Ford и Ferrari, которые помимо производства обычных серийных машин работают над созданием гоночных болидов.

Фильм расскажет настоящую историю бесстрашной группы инженеров, которой сын великого Генри Форда поручил победить доминирующую команду Ferrari на чемпионате мира 1966 года в Ле-Мане. Группой руководят инженер Кэррол Шелби (Мэтт Дэймон) и гонщик Кен Майлс (Кристиан Бэйл). Итальянскую компанию в то время возглавлял ее создатель — Энцо Феррари, страстно увлекавшийся гонками.

"Ford против Ferrari": трейлер фильма о борьбе двух автопроизводителей (Видео)

В украинский прокат картина выйдет 14 ноября 2019 года.

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Кино, Фильм, 20th Century Fox, Трейлер, Форд против Феррари.
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