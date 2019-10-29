Создатели "Игры престолов" отказались снимать новые "Звездные войны"

Новости культуры:Дуэт сценаристов Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс свернул разработку собственной трилогии во вселенной "Звездных войн".

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс отказался от широко разрекламированной сделки с Disney и не станут запускать трилогию "Звездные войны" в 2022 году. Об этом сообщает издание Deadline.

Сценаристы заверили, что их энтузиазм по поводу "Звездных войн" остается безграничным, но, к сожалению, их график полон. Причиной оказалась историческая сделка с Netflix: в августе стриминговый сервис переманил их у HBO за рекордную сумму в 200 млн долларов.

"Мы любим Звездные войны, - говорится в заявлении Бениоффа и Уайсса. - Когда Джордж Лукас создал их, он создал и нас тоже. Обсуждение "Звездных войн" с ним и нынешней командой были незабываемыми, и мы всегда будем обязаны саге, которая изменила все. Но мы чувствовали, что не можем отдать должное ни "Звездным войнам", ни нашим проектам на Netflix. Так что мы с сожалением отступаем".

Шоураннеры должны были запустить новую серию "Звездных войн" в 2022 году, через 2 года после декабрьской премьеры "Восстания Скайуокера" - финальной главы хроник семейства Скайуокеров, которые увлекают киноманов с 1977 года.

Судя по реакции президента Lucasfilm (дочерней кинокомпании Disney) Кэтлин Кеннеди, расставание с Бениоффом и Уайссом было мирным.

"Дэвид Бениофф и Дэн Вайс - невероятные рассказчики. Мы надеемся в будущем поработать вместе, когда они смогут отойти от своего напряженного графика и сосредоточиться на "Звездных войнах", - сказала она.

Deadline предполагает, что перспективная сделка с шоураннерами "Игры престолов" потеряла привлекательность после неудачного финала 8 сезона. Многие поклонники сомневались, есть ли у создателей сериала силы, чтобы справиться с джедайской сагой.