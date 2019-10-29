Скачать
Вторник, 29.10.2019
Гончарук рассказал, как будут контролировать деятельность ФОПов
Гончарук рассказал, как будут контролировать деятельность ФОПов
Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому
Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому
Зинченко рассказал, когда вернется на футбольное поле
Зинченко рассказал, когда вернется на футбольное поле
Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка
Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка

Создатели "Игры престолов" отказались снимать новые "Звездные войны"

Создатели "Игры престолов" отказались снимать новые "Звездные войны"
10:36 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Дуэт сценаристов Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс свернул разработку собственной трилогии во вселенной "Звездных войн".

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс отказался от широко разрекламированной сделки с Disney и не станут запускать трилогию "Звездные войны" в 2022 году. Об этом сообщает издание Deadline.

Сценаристы заверили, что их энтузиазм по поводу "Звездных войн" остается безграничным, но, к сожалению, их график полон. Причиной оказалась историческая сделка с Netflix: в августе стриминговый сервис переманил их у HBO за рекордную сумму в 200 млн долларов.

"Мы любим Звездные войны, - говорится в заявлении Бениоффа и Уайсса. - Когда Джордж Лукас создал их, он создал и нас тоже. Обсуждение "Звездных войн" с ним и нынешней командой были незабываемыми, и мы всегда будем обязаны саге, которая изменила все. Но мы чувствовали, что не можем отдать должное ни "Звездным войнам", ни нашим проектам на Netflix. Так что мы с сожалением отступаем".

Шоураннеры должны были запустить новую серию "Звездных войн" в 2022 году, через 2 года после декабрьской премьеры "Восстания Скайуокера" - финальной главы хроник семейства Скайуокеров, которые увлекают киноманов с 1977 года.

"Я ожидаю много экшна": звезда "Ходячих мертвецов" о будущем спин-оффе сериала

Судя по реакции президента Lucasfilm (дочерней кинокомпании Disney) Кэтлин Кеннеди, расставание с Бениоффом и Уайссом было мирным.

"Дэвид Бениофф и Дэн Вайс - невероятные рассказчики. Мы надеемся в будущем поработать вместе, когда они смогут отойти от своего напряженного графика и сосредоточиться на "Звездных войнах", - сказала она.

Deadline предполагает, что перспективная сделка с шоураннерами "Игры престолов" потеряла привлекательность после неудачного финала 8 сезона. Многие поклонники сомневались, есть ли у создателей сериала силы, чтобы справиться с джедайской сагой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Звездные войны, Знаменитости, Дэвид Бениофф, Игры престолов, Дэн Уайсс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
04 Названы продукты, ускоряющие процесс метаболизма
05 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газовые переговоры, дискредитация &quot;Азова&quot; и другие главные новости Украины и мира 28 октября
Главные новости 28 октября: Газовые переговоры и Brexit
Ситуация на Донбассе: террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня
Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
На Украину наступает холод с туманами и дождями
Хэллоуин 2019: все, что нужно знать о Ночи накануне Дня всех святых
Хэллоуин 2019: все, что нужно знать о Ночи накануне Дня всех святых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь