Появился второй трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" (Видео)

Новости культуры:Все уже могут увидеть второй трейлер жирного эксклюзива придворного стримингового сервиса Disney+ - фантастического сериала "Мандалорец".

В Сети опубликован второй трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", дебютный эпизод которого выйдет в день запуска нового стримингового сервиса Disney+ — 12 ноября, а последующие будут выходить раз в неделю.

Сценаристом и продюсером этого проекта выступит Джон Фавро. Пилотный эпизод сериала поставит Дэйв Филони.

По сюжету, действие "Мандалорца" развиваются после событий "Возвращения джедая" и до прихода к власти Первого Ордена. Известно, что главного героя, загадочного и одинокого стрелка, сыграл Педро Паскаль ("Игра престолов", "Нарко").

К нему также присоединились Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие"), Ник Нолте ("Тонкая красная линия"), Джина Карано ("Дэдпул"), Эмили Сваллоу ("Менталист"), Карл Уэзерс ("Хищник") и др.

Отметим, что другие серии также будут снимать Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард.