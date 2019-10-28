Режиссер Дэвид Линч получил почетный Оскар

Новости культуры:Церемония награждения Оскара прошла в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе.

Американская звезда Голливуда, режиссер популярного сериала "Твин Пикс", Дэвид Линч получил заслуженную награду. За весомый вклад в кинематограф он получил почетный Оскар.

Об этом сообщается на официальной странице The Academy в твиттере.

Представители премии собрали лауреатов в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Такого рода Оскар ежегодно вручается представителям кинематографа за весомый вклад в индустрию.

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr — The Academy (@TheAcademy) October 28, 2019

Такую награду получил 73-летний Дэвид Линч, который выступил режиссером популярной ленты "Твин Пикс". Однако лауреат Оскара был не очень многословен в речи после награждения. "У вас очень интересный вкус", – сказал Дэвид Линч.

Как сообщалось ранее, украинский фильм Наримана Алиева "Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля.