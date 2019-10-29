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Кто станет главным злодеем сиквела "Чудо-женщина 2"?

Кто станет главным злодеем сиквела "Чудо-женщина 2"?
12:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Не исключено, что в ближайшее время появится первый трейлер, а сегодня режиссер Пэтти Дженкинс раскрыла личность главного злодея — персонажа Педро Паскаля.

Всем уже известно, что Патти Дженкинс снимает вторую часть фильма "Чудо-женщина 2", главную роль в котором по прежнему исполнит Галь Гадот. На данный момент появились подробности о том, какой именно злодей появится в картине.

Так вот, им станет классический дисишный антагонист Максвелл Лорд, который впервые появился на страницах комикса "Лига справедливости", в первом выпуске. Об этом рассказала сама постановщица на своей странице в Твиттере, где она опубликовала изображение Максвелла Лорда из оригинального комикса.

Нужно отметить, что Лорд – бизнесмен-толстосум, обладающий телепатией и жаждущий уничтожить всех, у кого есть какие-либо сверхспособности. В фильме "Чудо-женщина: 1984" эту роль исполнит звезда сериала "Игра престолов" Педро Паскаль. 

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Как сообщается, еще одним злодеем, вернее злодейкой будет героиня Кристен Уиг — ученая-археолог Барбара Энн Минерва, превратившаяся в женщину-кошку Гепарду. Релиз второй "Чудо-женщины" намечен на 4 июня 2020 года.

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Фильмы, Кино, Актер, Герои, Чудо-женщина 2.
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