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Байопик об Элизабет Тейлор: найдена актриса на главную роль в "Особых отношениях"

Байопик об Элизабет Тейлор: найдена актриса на главную роль в "Особых отношениях"
14:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Звезда фильма "Фаворитка" сыграет главную роль в байопике "Особые отношения" о жизни легендарной актрисы Элизабет Тейлор.

Рэйчел Вайс сыграет голливудскую икону Элизабет Тейлор в фильме "Особые отношения", режиссерами которого выступит дуэт Bert & Bernie.

Фильм, сценарий к которому напишет Саймон Бофой, расскажет о пути Тейлор от актрисы к активистке через призму ее дружбы с ее помощником Роджером Уоллом.

Помимо того, что она была обладательницей "Оскара", и сыграла в таких знаменитые фильмах, как "Кто боится Вирджинии Вулф" и "Клеопатра", она была яркой публичной фигурой, и общественным деятелем, которая стала одной из первых крупных знаменитостей, которые вокально присоединились к борьбе с ВИЧ / СПИДом в 1980-х годах.

Саймон Бофой написал сценарий на основе интервью людей, которые были близки с Элизабет.

Продюсерами фильма являются Иэн Каннинг и Эмиль Шерман. Исполнительными продюсерами являются Саймон Гиллис и бывший руководитель британского Studiocanal Дэнни Перкинс, а также Барбара Берковиц, Тим Мендельсон и Куинн Тивей, попечители поместья Элизабет Тейлор.

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Актрисы, которые играли Элизабет Тейлор на экране раньше, включают Хелену Бонэм-Картер, Линдсей Лохан и Шерилин Фенн.

Других подробностей, касающихся актерского состава и даты съемок и даты выхода, пока нет.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Рейчел Вайс, Актриса, Элизабет Тейлор, Байопик, Особые отношения.
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