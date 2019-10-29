Девушка Бонда вышла замуж за агента 007, но сохранила фамилию

Новости культуры:В новом юбилейном эпизоде "бондианы" агента 007 ждут серьезные перестановки в личной жизни. Британский шпион наконец остепенится.

Согласно сюжету фильма "Не время умирать", Джеймс Бонд женится на героине Леи Сейду - враче Мадлен Суонн, которая впервые появляется в фильме 2015 года "007: Спектр". В одной из сцен Бонд нежно приветствует свою молодую жену словами: "Доброе утро, миссис Суонн".

На что она отвечает: "Ты имеешь в виду мисс Суонн".

После чего Джеймс одаряет Мадлен восхищенным взглядом. Не остается сомнений, почему агент 007 выбрал именно ее, - она такая же, как и он: жесткая, независимая, к тому же дочь отъявленного преступника.

За такой феминистский диалог в духе времени стоит отдать должное сценаристке Фиби Уоллер-Бридж. Она постаралась, чтобы франшиза, выходящая на большие экраны в 21 веке, учитывала современные веяния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@007) 1 Июл 2019 в 8:59 PDT

Добавим, что в остальном создатели 25-го эпизода бережно охраняют сюжет от спойлеров. Как пишут в издании The Sun, режиссер Кэри Фукунага снял три различные концовки, и только одна из них окажется правдивой.

Украинская премьера "Нет времени умирать" состоится 9 апреля 2020 года. Помимо Дэниела Крэйга и Леи Сейду в долгожданном экшне сыграли Рами Малек, Бен Уишоу, Джеффри Райт и Кристоф Вальц.