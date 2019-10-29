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"Пираты Карибского моря" могут снова отправиться в плавание

"Пираты Карибского моря" могут снова отправиться в плавание
15:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Disney начала работу над перезапуском "Пиратов Карибского моря".

Кинокомпания Disney наняла "ветерана" "Пиратов" Теда Эллиотта и создателя сериала "Чернобыль" Крейга Мазина, чтобы разработать новую историю для франшизы.

Этот шаг направлен на то, чтобы освежить одну из крупнейших киношных франшиз всех времен, которая принесла неудачливого и пьяного пирата Джека Воробья в фандом Disney и поп-культуру.

Студия начала разработку перезагрузки еще в декабре 2018 года, когда позвала Ретта Риза и Пола Верника написать сценарий. Но в конце 2019 года Риз и Верник бросили проект, оставив его в сухом доке.

Дуэту Эллиота и Мазина поручено найти новое направление в истории. Вернется ли персонаж Джека Воробья или Джонни Депп в качестве актера - пока не известно. 

"У руля" ожидается, что останется Джерри Брукхаймер, он и продюсировал предыдущие картины.

Просто незаменимый: "Пиратов Карибского моря" хотели снимать без Джонни Деппа

Эллиот уже знает "путь по семи морям", так как является сценаристом "Проклятия черной жемчужины" и последующих трех частей ("Сундук мертвеца", "На краю света", "На странных берегах"). Мазин же зарекомендовал себя в жанре комедии, но благодаря мини-сериалу "Чернобыль" он получил признание в драматургии.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Дисней, Пираты Карибского моря, Франшиза, Крэйг Мазин, Тед Эллиот.
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