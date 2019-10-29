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Появился первый трейлер украинской исторической драмы "Преданная" (Видео)

Появился первый трейлер украинской исторической драмы "Преданная" (Видео)
15:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Вскоре украинский кинематограф пополнится очередным увлекательным фильмом.

"Преданная" - украинский полнометражный фильм , снятый по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.

События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе . В главных ролях - Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В одной сцене также снялась известная прима-балерина Екатерина Кухар.

Съемки фильма начались в апреле 2019. Во время съемочного процесса было задействовано четыре локации: в Киеве, в Черновцах, Белой Церкви и в Нежиловичах под Киевом. Разнообразие и аутентичность локаций обеспечивают максимально точную передачу духа и атмосферы изображаемой эпохи. 

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Образы актеров создавала известная художница по костюмам Леся ПатокаДля ленты было сшито более 150 костюмов и собрано более 300 разнообразных образов жителей конца XIX-го-начала ХХ веков.

Первый официальный трейлер к историческому фильму "Преданная" появился во вторник, 29 октября.

В украинском широкий прокат премьера ленты запланирована на 16 января 2020 года.

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Фильм, Трейлер, Новый филь, Украинский кинематограф, Первый трейлер, Преданная.
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