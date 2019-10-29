Скачать
Вторник, 29.10.2019
В ООС подтвердили начало разведения сил
В ООС подтвердили начало разведения сил
Новые правила перевозки детей в автомобиле: что важно знать родителям
Новые правила перевозки детей в автомобиле: что важно знать родителям
УЕФА представила регламент отбора на ЧМ-2022: что ждет сборную Украины
УЕФА представила регламент отбора на ЧМ-2022: что ждет сборную Украины
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию

В сериале "Люцифер" появился музыкальный эпизод с Томом Эллисом (Видео)

В сериале "Люцифер" появился музыкальный эпизод с Томом Эллисом (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Трудно поверить, но Король Ада будет выглядеть еще привлекательнее, чем обычно.

Фанаты сериала "Люцифер" ликуют - все указывает на то, что в пятом заключительном финале их ждет специальный музыкальный эпизод. Играющий главную роль Том Эллис поделился в своем Instagram-аккаунте видео, написав, что съемки выдались весьма веселыми, а в перерыве ему пришло в голову повторить знаменитую сцену с Джином Келли из мюзикла "Поющие под дождем". Актер признался, что любит свою работу, а "в некоторых случаях не может поверить, что это работа".

На видео Эллис, надев классическую шляпу-федору и прихватив зонт-трость, делает несколько плавных танцевальных движений, и, надо сказать, выглядит это просто потрясающе. Напомним, ранее стало известно, что четвертый эпизод 5 сезона будет снят в черно-белом цвете, как настоящий голливудский фильм 40-х годов. Именно в нем зрители получат ответ на некий важный вопрос о сериале. Возможно, им предстоит узнать, откуда проистекают богатства Люцифера или выяснить больше о его прошлом.

И хоть сам Король Ада - персонаж вне времени, очевидно, что другие герои будут сильно отличаться от того, какими их привыкли видеть. Эпизод покажет иную эпоху, когда люди общались по-другому. Иначе будут выглядеть и их отношения с дьяволом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@officialtomellis)

Главной особенностью эпизода, конечно, будет то, что создатели сериала думают сделать его музыкальным. Ожидать непрерывный поток песен не стоит, скорее это будет нечто похожее на старомодный мюзикл, в котором герои переходят от диалогов к пению и танцам. Сольные композиции точно достанутся Лесли-Энн Брандт и Эллису, а вот об остальном пока можно только догадываться.

Девушка Бонда вышла замуж за агента 007, но сохранила фамилию

Поклонники сериала до сих пор не могут смириться с тем, что 5 сезон станет последним, но очевидно, что продюсеры и сценаристы сериала сделают все, чтобы прощание вышло эпичным. Точные даты выхода новых серий "Люцифера" пока не разглашаются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Сериалы, Netflix, Люцифер, Том Эллис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
03 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
04 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
05 Названы продукты, ускоряющие процесс метаболизма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Зеленский и Гончарук открыли &quot;дорогу жизни&quot; Запорожье - Мариуполь
Зеленский и Гончарук открыли "дорогу жизни" Запорожье - Мариуполь
Киевляне оценили работу мэра: неожиданные итоги опроса
Киевляне оценили работу мэра: итоги опроса
&quot;Пираты Карибского моря&quot; могут снова отправиться в плавание
"Пираты Карибского моря" могут снова отправиться в плавание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь