В сериале "Люцифер" появился музыкальный эпизод с Томом Эллисом (Видео)

Новости культуры:Трудно поверить, но Король Ада будет выглядеть еще привлекательнее, чем обычно.

Фанаты сериала "Люцифер" ликуют - все указывает на то, что в пятом заключительном финале их ждет специальный музыкальный эпизод. Играющий главную роль Том Эллис поделился в своем Instagram-аккаунте видео, написав, что съемки выдались весьма веселыми, а в перерыве ему пришло в голову повторить знаменитую сцену с Джином Келли из мюзикла "Поющие под дождем". Актер признался, что любит свою работу, а "в некоторых случаях не может поверить, что это работа".

На видео Эллис, надев классическую шляпу-федору и прихватив зонт-трость, делает несколько плавных танцевальных движений, и, надо сказать, выглядит это просто потрясающе. Напомним, ранее стало известно, что четвертый эпизод 5 сезона будет снят в черно-белом цвете, как настоящий голливудский фильм 40-х годов. Именно в нем зрители получат ответ на некий важный вопрос о сериале. Возможно, им предстоит узнать, откуда проистекают богатства Люцифера или выяснить больше о его прошлом.

И хоть сам Король Ада - персонаж вне времени, очевидно, что другие герои будут сильно отличаться от того, какими их привыкли видеть. Эпизод покажет иную эпоху, когда люди общались по-другому. Иначе будут выглядеть и их отношения с дьяволом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@officialtomellis) 26 Окт 2019 в 10:14 PDT

Главной особенностью эпизода, конечно, будет то, что создатели сериала думают сделать его музыкальным. Ожидать непрерывный поток песен не стоит, скорее это будет нечто похожее на старомодный мюзикл, в котором герои переходят от диалогов к пению и танцам. Сольные композиции точно достанутся Лесли-Энн Брандт и Эллису, а вот об остальном пока можно только догадываться.

Поклонники сериала до сих пор не могут смириться с тем, что 5 сезон станет последним, но очевидно, что продюсеры и сценаристы сериала сделают все, чтобы прощание вышло эпичным. Точные даты выхода новых серий "Люцифера" пока не разглашаются.