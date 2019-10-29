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Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое

Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
17:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Телеканал CW начал разработку сериал "Супермен и Лоис", главные роли в котором сыграют Тайлер Хэклин и Битси Таллок.

В сериале расскажется о самом известном журналисте-супергерое с Криптона и его подруге Лоис, которые стали родителями. Сюжет будет показовать как супермен будет справляться с родительскими обязанностями. Для Тайлера и Битси эти роли не новинка, так как они играли данных персонажей в "Флэше" и "Супергерл". Также они сыграют эти роли в кроссовере "Кризис на Бесконечных Землях".

Сценарий напишет сценарист "Флэша" Тодд Хелбинг, и он же выступит исполнительным продюсером. Тодд ушел с поста шоураннера "Флэша", чтобы сосредоточится на проекте.

Проект основан на персонажах из DC, созданных Джерри Сигелем и Джо Шустером.

Тайлер Хэклин впервые сыграл Супермена в 2016 году, и появлялся в многих эпизодах сериалов CW, например в "Супергерл".

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Решение вернуться к Супермену (и Лоис) было принято спустя почти десятилетие после того,как CW рассказал историю происхождения Кларка Кента в Смолвиле.

Информации по поводу съемок и даты выхода пока нет.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Супермен, Тайлер Хэклин, Кларк Кент, Супермен и Лоис, Битси Таллок.
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