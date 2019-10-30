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Netflix разделит финальный сезон "Люцифера" на 2 части

Netflix разделит финальный сезон "Люцифера" на 2 части
12:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Похоже, что Netflix по-настоящему полюбил формат разделения последних сезонов своих шоу на 2 части.

Кажется, прощание с шоу займет больше времени, чем предполагалось.

Netflix разделит пятый сезон "Люцифера" на две части по восемь эпизодов. Об этом стало известно в новом выпуске шоу Келли Кларксон. Певица — кстати, большая поклонница короля Ада — опубликовала ролик, в котором она вместе с семьей прогуливается по съемочной площадке сериала. Несмотря на то, что до премьеры финала остается больше года, Кларксон сумела добыть с места событий настоящий эксклюзив.

Том Эллис, исполнитель роли Люцифера, появился в конце ролика и рассказал о том, что заключительная "глава" сериала будет разделена на две половины.

Netflix собирается выпустить восемь эпизодов, сделать большой перерыв, а после него выпустить остальные, — сообщил актер.

В сериале "Люцифер" появился музыкальный эпизод с Томом Эллисом (Видео)

О предстоящем сезоне также известно несколько любопытных деталей. В четвертом эпизоде, который перенесет героев в 1940-е годы, Том Эллис и Лесли-Энн Брандт (демонесса Мэйзикин) исполнят совместную музыкальную композицию. Кроме того, актриса Триша Хелфер анонсировала свое возвращение к роли Шарлотты Ричардс — адвоката, в теле которой обитала мать падшего ангела.

Кстати, недавно в Сети появилась информация о том, что Люцифер появится в сериале "Кризис на бесконечных Землях" — кроссовере телевселенной Arrowverse и других проектов DC. Однако актер развеял слухи, заверив, что не собирается возвращаться к роли короля Ада.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Netflix, Сериал Люцифер.
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